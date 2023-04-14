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Ингулец
14.04.2023 14:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 00:05 |
39
0

Ингулец – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 00:05 |
39
0
Ингулец – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В пятницу, 14-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Команда Сергея Ковальца бодро начала 2023 год с побед над киевским «Динамо» (2:0) и харьковским «Металлистом» (2:1), но затем «Ворскла» (0:1) и «Черноморец» (1:2) не дали «Ингульцу» продолжить свое шествие. В то же самое время, футболисты Ярослава Вишняка за один только матч против «Металлиста 1925» (3:0) забили больше мячей, чем за пять встреч до этого. Указывает ли этот факт на то, что команда находится на подъеме? Для «колосков» это было бы очень уместно, так как преследователи, среди которых и «козаки», за один тур точно не догонят, а до «Кривбасса» остается всего один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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