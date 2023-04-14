В пятницу, 14-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле УТК им. В. Банникова, начало в 14:00.

Команда Сергея Ковальца бодро начала 2023 год с побед над киевским «Динамо» (2:0) и харьковским «Металлистом» (2:1), но затем «Ворскла» (0:1) и «Черноморец» (1:2) не дали «Ингульцу» продолжить свое шествие. В то же самое время, футболисты Ярослава Вишняка за один только матч против «Металлиста 1925» (3:0) забили больше мячей, чем за пять встреч до этого. Указывает ли этот факт на то, что команда находится на подъеме? Для «колосков» это было бы очень уместно, так как преследователи, среди которых и «козаки», за один тур точно не догонят, а до «Кривбасса» остается всего один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.