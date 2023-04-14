Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
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Ингулец – Колос – 0:1. Победный гол Милько. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
14 апреля 2023, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
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В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Ингулец» из Петрово и «Колос» из Ковалевки.
Со счетом 1:0 победу во встрече одержал «Колос». Автором единственного гола стал Вадим Милько, отличившийся на 41-й минуте.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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