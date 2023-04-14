В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Ингулец» из Петрово и «Колос» из Ковалевки.

Со счетом 1:0 победу во встрече одержал «Колос». Автором единственного гола стал Вадим Милько, отличившийся на 41-й минуте.