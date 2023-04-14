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Чемпионат Украины
Ингулец
14.04.2023 14:00 – FT 0 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
189
0

Ингулец – Колос – 0:1. Победный гол Милько. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

14 апреля 2023, 17:14 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:07
189
0
Ингулец – Колос – 0:1. Победный гол Милько. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве отношения выяснили «Ингулец» из Петрово и «Колос» из Ковалевки.

Со счетом 1:0 победу во встрече одержал «Колос». Автором единственного гола стал Вадим Милько, отличившийся на 41-й минуте.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
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Источник Sport.ua
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