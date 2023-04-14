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  4. Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:00
248
1

Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс

Противостояние команд решил быстрый гол Вишневского

14 апреля 2023, 14:55 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:00
248
1
Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
УПЛ

Отчет о матча ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Минай» – «Кривбасс» – 1:0

Вишневский, 4

Вишневский, 54, Булеза, 57, Твердохлеб, 62, Немчанинов, 90+3 – Бескоровайный, 45+1, Понедельник, 63, Капич, 74, Вернидуб, 85 (за пределами поля), Лунев, 88

«Минай»: Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Мельник (Чуев, 46), Витенчук, Горин (Петько, 84), Твердохлеб, Воробчак (Гечев, 23), Вишневский, Булеза (Рогозинский, 60).

Запасные: Кемкин, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Коломоец, Пономарь, Байдал, Шишка.

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько (Микитишин, 46), Татарков (Кораблин, 76), Капич, Задерака (Лунев, 68), Устименко.

Запасные: Сарнавский, Фома, Опанасенко, Стецьков, Шевченко, Карпусь, Семотюк.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион «Минай» (с.Минай).

МИНАЙ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Минай - Кривбасс Минай Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Источник Sport.ua
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New Zealander
Топчіки. Дуже важливо, що Шаран змінив Мельника після першого тайму. Щоби знову не було гандболу на останніх секундах як з Інгульцем
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