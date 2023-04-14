Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Противостояние команд решил быстрый гол Вишневского
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Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Минай» – «Кривбасс» – 1:0
Вишневский, 4
Вишневский, 54, Булеза, 57, Твердохлеб, 62, Немчанинов, 90+3 – Бескоровайный, 45+1, Понедельник, 63, Капич, 74, Вернидуб, 85 (за пределами поля), Лунев, 88
«Минай»: Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Мельник (Чуев, 46), Витенчук, Горин (Петько, 84), Твердохлеб, Воробчак (Гечев, 23), Вишневский, Булеза (Рогозинский, 60).
Запасные: Кемкин, Трубочкин, Дмитрук, Колесник, Коломоец, Пономарь, Байдал, Шишка.
«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько (Микитишин, 46), Татарков (Кораблин, 76), Капич, Задерака (Лунев, 68), Устименко.
Запасные: Сарнавский, Фома, Опанасенко, Стецьков, Шевченко, Карпусь, Семотюк.
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Стадион «Минай» (с.Минай).
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