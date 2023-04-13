В пятницу, 14 апреля, состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Кривбасс». Встреча команд состоится в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по Киеву.

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Закарпатский «Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 13-е место. У него 18 очков после 20 игр. В активе у команды 4 победы и 6 ничьи, в пассиве – 10 поражений.

Минай – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Криворожский «Кривбасс» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 6-й позиции. У него 28 очков после 20 матчей. В 8 поединках подопечные Юрия Вернидуба победили, 4 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.