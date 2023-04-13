В пятницу, 14 апреля, в Минае на поле стадиона «Минай» состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Минай» и «Кривбасс». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай

Закарпатский «Минай» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 13-е место. У него 18 очков после 20 игр. В активе у команды 4 победы и 6 ничьих, в пассиве – 10 поражений.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Весеннюю часть чемпионата «Минай» начал с двух поражений кряду: проиграл в домашней игре на «Арене Львов» донецкому «Шахтеру» со счетом 1:4, а затем в гостевом поединке на том же стадионе уступил 0:1 «Львову». Далее состоялась ничья 1:1 на своем поле с «Александрией» Руслана Ротаня – самым миролюбивым коллективом нынешней УПЛ. Лишь в четвертой официальной игре 2023 года «Минай» добился долгожданной победы – он в Ковалевке обыграл местный «Колос» со счетом 1:0.

Выигрыш, впрочем, подействовал на закарпатцев негативно и в двух последующих поединка они проиграли: уступили дома 1:2 «Ингульцу» и в Киеве «Динамо» со счетом 0:2.

Сейчас у наставника «Миная» Владимира Шарана есть незначительные кадровые сложности. Травмирован Байдал, а Горин продолжает восстанавливаться. Благо, в строю уже находятся нападающий Коломоец и хавбек Воробчак.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 6-й позиции. У него 28 очков после 20 матчей. В 8 поединках подопечные Юрия Вернидуба победили, 4 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Как известно, в разгар осенней части сезона «Кривбасс» мог остаться без Вернидуба. На волне провальной серии команды (7 матчей без побед со старта, а затем 1 победа и еще два поражения) тренер был готов подать в отставку. Но дела до этого не дошло, а вскоре пришли и результаты. Закрыл 2022 год «Кривбасс» 4 победами в пяти поединках и поднялся снизу таблицы в ее середину.

На старте весны криворожцы обыграли 1:0 «Колос», проиграли со счетом 0:3 «Шахтеру» и разошлись миром 2:2 в игре со «Львовом». Зато в двух последних на сегодня поединках команда Вернидуба добилась побед: обыграла 2:1 в Ровно «Верес» и дома одолела «Зарю» со счетом 1:0.

В настоящий момент у Юрия Вернидуба кадровых проблем глобального масштаба нет.

История взаимоотношений

Команды провели между собой в УПЛ один поединок. Это была игра первого круга нынешнего чемпионата. В ней сильнейший определен не был – ничья 0:0.

Ориентировочные составы

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоєць, Твердохлеб.

Кривбасс: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака, Капич, Татарков, Микитишин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его гости смогут сыграть лучше, чем хозяева. А вот результативностью команды порадовать не должны. Как следствие, нашей ставкой будет – победа второй команды с ТМ 2,5 в матче.

14 апреля, пятница