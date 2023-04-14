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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Как будто Кривбасс перешел кому-то дорогу. Нас не любят»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:11 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:08
1926
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Как будто Кривбасс перешел кому-то дорогу. Нас не любят»

Тренер недоволен судейством

14 апреля 2023, 17:11 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:08
1926
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Как будто Кривбасс перешел кому-то дорогу. Нас не любят»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб был крайне недоволен судейством в матче УПЛ против «Миная», который соперник выиграл со счетом 1:0.

«Не буду комментировать матч, он действительно получился эмоциональным. «Минай» забил классный гол – нет вопросов. Но то, что было дальше, особенно второй тайм, не хочу комментировать. Это не футбол. Особенно в такое тяжелое время. Сейчас скажут, что Вернидуб спекулирует по войне. Но я ничего не спекулирую. Просто одни люди кладут свои жизни, защищают Украину, другие просто… отдыхают.

Вы знаете, в чей адрес эти слова. Но это наша жизнь. Бог есть – он рассудит. А комментировать ничего не хочется. Особенно тот момент с пенальти. Если это не пенальти, то я не знаю, что такое пенальти. И когда уже будет пенальти? Человек разбегается, двумя руками врезается в спину соперника, сносит его, а судья показывает играть. Вы меня извините, но это комментировать нет никакого желания и возможности. Эти три очка пошли в копилку «Миная» – пусть так.

А мы будем двигаться дальше. Еще девять туров, будем играть. Просто последние три игры или даже больше – у нас то удаление, то пенальти в наши ворота, то еще что-то. Такое впечатление, что «Кривбасс» перешел кому-то дорогу. Похоже, нас не любят и не хотят, чтобы мы поднимались повыше. Но ничего, мы пройдем этот путь. Дорогу осилит идущий.

– После таких матчей психологическое восстановление, наверное, тяжелее, чем физическое?

– Да какое восстановление… Это надо брать ведро валидола, ведро валерьянки ставить возле себя. Смотришь на это и не понимаешь: не умеют они судить вообще или какие-то другие моменты?! Не могут же все не уметь судить. Мы играли против «Львова» во Львове, нас хотели затоптать, но мы выдержали и сыграли 2:2. С «Вересом» нас топтали, но мы выдержали. Однако мы не можем так от игры к игре. Уже появляются эмоции. Игроки – тоже люди. Когда тебя бьют от игры к игре – это никуда не годится, это тяжело. Но ничего. Восстановимся следующая игра дома. Время есть, будем готовиться», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Минай чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник ФК Минай
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Комментарии 2
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Andrey Ilyashenko
- Николаевич... это типичный твой стиль.... Ты и с Зарей забирал очки у лидеров... а следующую игру сливал аутсайдеру. 
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0
Lion
Нытиком был им и остался, как только проигруют так сразу судейство плохое, как выигруют то хорошее...
Так и ненаучился проигрывать....
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-1
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