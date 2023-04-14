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  4. Минай – Кривбасс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:02
377
0

Минай – Кривбасс – 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка 21-го тура украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 15:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:02
377
0
Минай – Кривбасс – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Кривбасс Кривой Рог

В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура чемпионата Украины отношения выяснили «Минай» и «Кривбасс».

Со счетом 1:0 во встрече победил «Минай», в составе которого голом на 4-й минуте отметился Олег Вишневский.

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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Кривбасс Кривой Рог Минай - Кривбасс Олег Вишневский
Источник Sport.ua
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