Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 15:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:02
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Минай – Кривбасс – 1:0. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка 21-го тура украинской Премьер-лиги
14 апреля 2023, 15:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:02
377
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В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура чемпионата Украины отношения выяснили «Минай» и «Кривбасс».
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Со счетом 1:0 во встрече победил «Минай», в составе которого голом на 4-й минуте отметился Олег Вишневский.
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