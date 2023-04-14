Минай – Кривбасс – 1:0. Видео гола и обзор матча

В пятницу, 14 апреля, в матче 21-го тура чемпионата Украины отношения выяснили «Минай» и «Кривбасс».

Со счетом 1:0 во встрече победил «Минай», в составе которого голом на 4-й минуте отметился Олег Вишневский.