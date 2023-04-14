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ITF
14 апреля 2023, 12:48 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:59
713
6

Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой

Марта не смогла навязать борьбу Маркете, поединок завершился в двух сетах

14 апреля 2023, 12:48 | Обновлено 14 апреля 2023, 12:59
713
6
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

В первом поединке первый номер украинской женской национальной команды Марта Костюк (WTA 38) разгромно уступила Маркете Вондроушовой (WTA 82).

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 25 минут.

Кубок Билли Джин Кинг

Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 1:6

К сожалению, в этом матче у Марты не шла игра. В какие-то моменты казалось, что девушки показывают равный теннис, однако на важных мячах увереннее и точнее действовала Маркета.

Это была первая встреча теннисисток.

Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Барбора Крейчикова.

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Маркета Вондроушова Марта Костюк женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Trollface
100% будет выкладывать фото в бикини.
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+2
Александр Ад
жах,зовсім не готова!Зато мабуть готувалась до конкурсу мисс теніс..
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+2
nickon85
Ніяка. Ніколи їй не досягти рівня тієї ж Еліни
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+1
Mr Voevudskiy
Марта КОСТЮК: «Буду выкладываться на 100%  
*Вот так выложилась))
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+1
Springfield
буду выкладываться на 100%....  Но  это не помогло. 
 Маркета очень
неудобна для многих.   Даже для Свитолиной (ранее).
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0
Обсервер Влад
Виграла один колгоспний турнір WTA: "усе, тенісну кар'єру можна вважати успішною, можна йти на пенсію, заміж, діточки, сімейне гніздечко... Пішов той теніс лісом"
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-2
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