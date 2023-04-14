Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Марта не смогла навязать борьбу Маркете, поединок завершился в двух сетах
14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.
В первом поединке первый номер украинской женской национальной команды Марта Костюк (WTA 38) разгромно уступила Маркете Вондроушовой (WTA 82).
Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 25 минут.
Кубок Билли Джин Кинг
Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 1:6
К сожалению, в этом матче у Марты не шла игра. В какие-то моменты казалось, что девушки показывают равный теннис, однако на важных мячах увереннее и точнее действовала Маркета.
Это была первая встреча теннисисток.
Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Барбора Крейчикова.
✨@marta_kostyuk gliding around the court ✨#BJKCup | @UkrainianTennis pic.twitter.com/I9PqWYf7l6— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2023
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*Вот так выложилась))
Маркета очень
неудобна для многих. Даже для Свитолиной (ранее).