Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой

14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

В первом поединке первый номер украинской женской национальной команды Марта Костюк (WTA 38) разгромно уступила Маркете Вондроушовой (WTA 82).

Игра завершилась в двух сетах за 1 час и 25 минут.

Кубок Билли Джин Кинг

Марта Костюк (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 1:6

К сожалению, в этом матче у Марты не шла игра. В какие-то моменты казалось, что девушки показывают равный теннис, однако на важных мячах увереннее и точнее действовала Маркета.

Это была первая встреча теннисисток.

Следующими на корт выйдут Катарина Завацкая и Барбора Крейчикова.