Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой

14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Во втором поединке украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 261) проиграла Бароборе Крейчиковой в двух сетах за 1 час и 45 минут (WTA 12).

Кубок Билли Джин Кинг

Катарина Завацкая (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 3:6

В первой партии Катарина уступала 2:5, однако смогла вначале выиграть свой гейм, а затем сделать брейк. Но, к сожалению, подачу в 10-м гейме она отдала. Во 2-м сете игра была относительно равной, но Барбора на классе сходу завладела преимуществом и удержала его.

Ранее свой поединок проиграла Марта Костюк.

Следующая игра состоится завтра, 15 апреля. Костюк сыграет с Барборой Крейчиковой.