Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой
Катарина не смога сравнять счет в матчевой встрече, игра завершилась в двух сетах
14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.
Во втором поединке украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 261) проиграла Бароборе Крейчиковой в двух сетах за 1 час и 45 минут (WTA 12).
Кубок Билли Джин Кинг
Катарина Завацкая (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 3:6
В первой партии Катарина уступала 2:5, однако смогла вначале выиграть свой гейм, а затем сделать брейк. Но, к сожалению, подачу в 10-м гейме она отдала. Во 2-м сете игра была относительно равной, но Барбора на классе сходу завладела преимуществом и удержала его.
Ранее свой поединок проиграла Марта Костюк.
Следующая игра состоится завтра, 15 апреля. Костюк сыграет с Барборой Крейчиковой.
Power and precision from @BKrejcikova 👌#BJKCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/aLuWGMbhOY— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2023
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