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  4. Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой
ITF
14 апреля 2023, 15:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:07
1361
5

Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой

Катарина не смога сравнять счет в матчевой встрече, игра завершилась в двух сетах

14 апреля 2023, 15:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:07
1361
5
Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

14 апреля в Белеке началась матчевая встреча квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Украины и Чехии по теннису.

Во втором поединке украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 261) проиграла Бароборе Крейчиковой в двух сетах за 1 час и 45 минут (WTA 12).

Кубок Билли Джин Кинг

Катарина Завацкая (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 3:6

В первой партии Катарина уступала 2:5, однако смогла вначале выиграть свой гейм, а затем сделать брейк. Но, к сожалению, подачу в 10-м гейме она отдала. Во 2-м сете игра была относительно равной, но Барбора на классе сходу завладела преимуществом и удержала его.

Ранее свой поединок проиграла Марта Костюк.

Следующая игра состоится завтра, 15 апреля. Костюк сыграет с Барборой Крейчиковой.

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Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Украина - Чехия Катарина Завацкая Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Кате можно подякувати за боротьбу і непоступлівість,но клас суперниці був вище
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+3
Павло Бубенко
Крейчикова у рейтингу ВТА не 82-га, а 12-та! Дванадцята, безграмотні адміни!!!
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+3
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Springfield
Аллес. Чешка ещё оделась так: белый верх, потом синяя майка, и флаг педерации получился
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0
Александр Науменко
Чехам було достатньо заявити двох тенісисток, різні планети.
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0
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