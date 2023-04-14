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  4. Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:09
2092
4

Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором

Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?

14 апреля 2023, 15:00 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:09
2092
4
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
ФК Динамо. Бенито

Буквально накануне в отечественном информационном пространстве появилась очередная любопытная «деталь» - якобы по завершении текущего сезона руководство «Динамо» планирует расстаться с рядом футболистов, которые не оправдывают возложенных ожиданий, особенно в аспекте тех зарплат, которые им полагаются по контрактам. Были даже озвучены три конкретные фамилии – вратарь Денис Бойко, правый фулбек Александр Караваев и правый вингер Бенито.

По первым двум сложно что-то говорить, особенно учитывая то обстоятельство, что и Бойко, и Караваев ранее отдали множество сил и энергии во благо команды. Стало быть, их потенциальный (хотя в аспекте как минимум Караваева, кажется, отнюдь не предрешенный, как это подает источник!) уход станет логичным завершением сотрудничества, когда обе стороны извлекли максимум пользы друг от друга и в какой-то момент решили разойтись.

А вот с Бенито ситуация просматривается куда более интересная. Этот нигерийский вингер, напомним, пришел в «Динамо» за полгода до появления в клубе Мирчи Луческу. На тот момент «бело-синих» возглавлял Алексей Михайличенко, который был не против подписания легионера, являвшегося одним из многочисленных африканских подопечных известного агента Дмитрия Селюка. Последний, к слову, хвастался, что Бенито обошелся Игорю Суркису «за борщ с пампушками», а еще обильно рассуждал о необходимости эффективного выстраивания в «Динамо» системы, направленной на подготовку и последующую продажу молодых исполнителей.

При Михайличенко Бенито сыграл за «Динамо» всего-то один поединок, когда за восемь минут игрового времени в противостоянии с «Александрией» (5:1) успел отличиться лишь тремя действиями (двумя пасами и одним перехватом мяча).

Затем в «Динамо» произошла смена главного тренера, и бразды правления достались Луческу. Мирча практически сразу же забраковал африканского легионера, в игре которого не просматривалось главное – обдуманность действий. Бенито реально способен много и интенсивно перемещаться по полю, открываться под передачи и обыгрываться с партнерами, но в большинстве ситуаций его работа не приносит команде никакой «надстройки», сплошной только «базис»…

Поэтому, когда в августе 2020 года Бенито отбыл в аренду в «Олимпик», никто из поклонников «Динамо» по этому поводу не испытал ни малейшего удивления. Причем, несмотря на весьма неплохую статистику в стане донецкой команды в УПЛ-2020/21 (18 матчей, 3 гола, 4 ассиста), нигерийский легионер и летом 2021-го оказался невостребован у Луческу. Его вновь отправили в аренду – на этот раз в хорватскую «Горицу», где Бенито абсолютно не преуспел (41 минута в 4 матчах тамошнего чемпионата и ни одного результативного действия).

Летом минувшего года у Бенито завершилось арендное соглашение с «Горицей», однако другую заграничную команду африканец для себя так и не нашел, несмотря на соответствующее разрешение со стороны ФИФА для легионеров из УПЛ, связанное с российско-украинской войной. Казалось бы, один лишь этот факт ярко иллюстрирует степень востребованности Бенито на футбольном рынке и параллельно дает ответ на вопрос относительно дальнейшей судьбы нигерийца в «Динамо»…

Но в зимнее трансферное окно «Динамо» наконец-то продало своего экс-лидера Виктора Цыганкова, вследствие чего место на правом фланге в первой команде освободилось, и столь «железного» кандидата на то, чтобы его занять, уже не было. Впрочем, Бенито все равно не выглядел хоть каким-то реальным претендентом на то, чтобы появляться на поле за «бело-синих». Хотя бы потому, что у Луческу в распоряжении были приобретенный в сентябре минувшего года из «Копера» за 1 миллион евро ямаец Кахим Пэррис, а также возвращенный после успешной аренды в «Кривбассе» молодой «академик» Назар Волошин. Не говоря уже о том таки Караваеве, способном весьма эффективно действовать справа в атаке, особенно на уровне УПЛ.

Не в пользу Бенито говорило и другое обстоятельство, которое мы уже вскользь затронули выше – отсутствие доверия со стороны главного тренера. У Мирчи Луческу уж так повелось, что если румынский специалист с ходу не принял того или иного футболиста, то что-либо изменить для последнего во взглядах румына являлось еще той «задачкой со звездочкой».

Однако Бенито внезапно повезло – Луческу по весне именно нигерийцу предоставил возможность выйти в стартовом составе «Динамо» в трех матчах из пяти. Еще в одном случае африканский вингер появился на поле на замену.

И вроде бы ничего такого в этом интересного – в конце концов главный тренер всегда кого-то оставляет на скамье запасных, - если бы не сразу три любопытные детали…

Первое – истекающий контракт. 30 июня у Бенито действительно завершится срок действия трудового соглашения с «Динамо», и продлевать его, исходя из слухов, киевский клуб не планирует. Тогда зачем африканец выходит на поле сейчас и что он вообще, собственно, делает в первой команде, если решение избавиться от него уже принято?

Второе – конкурент, на которого потратили немалые деньги. Речь именно о Пэррисе, за которого «Динамо» заплатило 1 миллион евро, а это, на секундочку, пятая часть от суммы, вырученной от трансфера Цыганкова в «Жирону». Почему же новый футболист, приобретенный при Луческу и получивший длительный контракт, сидит на скамье запасных, а в основе и на замену появляется тот, кого Мирча изначально и за футболиста то считал с большой натяжкой? К слову, Пэррис в нынешнем «Динамо» в рамках УПЛ является абсолютным лидером по числу начатых матчей со скамейки запасных – 17 (16 – у Андриевского, 15 – у Гармаша, 14 – у Сироты)!

Третье – эффективность действий на поле. И это, пожалуй, ключевое. Если бы Бенито реально разрывал соперников и давал «Динамо» необходимое преимущество практически в каждом втором или хотя бы третьем игровом эпизоде, в котором принимал участие, то вопросов к выбору Луческу не возникало бы никаких, и предыдущие два пункта можно было бы считать исключительно придиркой автора, но…

Давайте обратимся к цифрам, и даже не таким очевидным, как забитые мячи и результативные передачи (а тут у Бенито полный ноль в текущем сезоне УПЛ), а к более продвинутой статистике:

Очевидно, что ничего экстраординарного Бенито в четырех весенних матчах за «Динамо» не показал. Более того, против «Днепра-1» (единственный конкурентоспособный поединок «бело-синих» в национальной лиге после возращения с зимней паузы) африканец за 62 минуты не только не нанес ни единого удара по воротам соперника, но и продемонстрировал крайне скудную общую эффективность работы (только 17 удачных действий из 53, или 32%). Причем в игре со «спортклубовцами» Бенито допустил сразу 14 потерь мяча – максимальный показатель в матче среди всех игроков киевской команды…

Да, утверждать, что Пэррис смотрелся бы на голову лучше Бенито на фланге атаки «Динамо» тоже не совсем корректно, но в конце-то концов, почему ямаец за весь сезон так НИ РАЗУ и не объявился в основе команды, хотя африканцу такой шанс уже был предоставлен ТРИЖДЫ? И опять же, не забываем, что за Пэрриса киевскому клубу пришлось заплатить отступные, а Бенито достался «Динамо», как утверждает Transfermarkt, свободным агентом, или в худшем случае, пользуясь оценочными суждениями Селюка, «за борщ с пампушками».

Очевидно, что Луческу виднее, и он погружен в командные дела во много крат больше, нежели автор этих строк, однако определенная логика решений при грамотном менеджменте все-таки должна просматриваться и быть понятной даже не искушенному внутренними футбольными хитросплетениями человеку «со стороны». Возможно, Мирча именно в Бенито разглядел что-то невероятное и теперь дает понять руководству клуба, что контракт с африканцем обязательно стоит продлить лет эдак еще на пять, из-за чего вингер регулярно и появляется в составе. Но ежели нет, и летом Бенито вправду покинет «Динамо», то доверие к футболисту без будущего в команде станет еще одним «камешком», который недоброжелатели Луческу обязательно бросят в адрес румынского наставника, требуя его немедленного ухода и указывая, что Мирча окончательно потерял прежнюю чемпионскую хватку…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Alexandr Ivanov
Беніто гольовий пас віддав на Ваната, а ви тут на нього бочку котите
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