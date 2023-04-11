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Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:01
1493
0

Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами

У Дениса Бойко, Александра Караваева и Бенито контракты заканчиваются 30 июня

11 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 11 апреля 2023, 22:01
1493
0
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевское «Динамо» не собирается продлевать контракт с тремя футболистами команды, у которых истекает контракт летом 2023 года.

У вратаря Дениса Бойко, правого вингера Александра Караваева и хавбека Бенито контракты заканчиваются 30 июня.

Телеграм-канал Динамо Киев Inside сообщил: «30 июня нынешнего года заканчивается срок действий соглашений у трех футболистов (Бойко, Караваев, Бенито). По состоянию на сегодняшний день ни с одним из них переговоров о продлении не ведётся. Нужны ли здесь пояснения?

Мало того. После окончания сезона стоит напрячься паре-тройке игроков возрастом 25+ с весёлой зарплатной ведомостью и несоответствием КПД по системе цена/качество. Те будут поставлены перед сложным финансовым выбором: существенно «урезаться» либо прощаться. Таково перспективное видение развития клуба. Как говорится – дорогу молодым».

Ранее сообщалось, что голкипера Дениса Бойко в «Динамо» может заменить вратарь «Колоса» Евгений Волынец.

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Динамо Киев трансферы Денис Бойко трансферы УПЛ Александр Караваев Бенито расторжение контракта
Источник Telegram
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