Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
У Дениса Бойко, Александра Караваева и Бенито контракты заканчиваются 30 июня
Киевское «Динамо» не собирается продлевать контракт с тремя футболистами команды, у которых истекает контракт летом 2023 года.
У вратаря Дениса Бойко, правого вингера Александра Караваева и хавбека Бенито контракты заканчиваются 30 июня.
Телеграм-канал Динамо Киев Inside сообщил: «30 июня нынешнего года заканчивается срок действий соглашений у трех футболистов (Бойко, Караваев, Бенито). По состоянию на сегодняшний день ни с одним из них переговоров о продлении не ведётся. Нужны ли здесь пояснения?
Мало того. После окончания сезона стоит напрячься паре-тройке игроков возрастом 25+ с весёлой зарплатной ведомостью и несоответствием КПД по системе цена/качество. Те будут поставлены перед сложным финансовым выбором: существенно «урезаться» либо прощаться. Таково перспективное видение развития клуба. Как говорится – дорогу молодым».
Ранее сообщалось, что голкипера Дениса Бойко в «Динамо» может заменить вратарь «Колоса» Евгений Волынец.
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