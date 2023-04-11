Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Клуб не намерен продлевать соглашение с голкипером-старожилом
У киевского «Динамо» нет планов подписывать новый контракт с 35-летним Денисом Бойко.
Действующий договор Бойко с клубом рассчитан до лета этого года. В «Динамо» якобы хотят разгрузить финансовую ведомость, поэтому новое соглашение Денису не предложат.
Источник утверждает, что «Динамо» попробует подписать Евгения Волынца из «Колоса». Но лишь в том случае, если возникнут проблемы с реабилитацией у Георгия Бущана.
Бойко в нынешнем сезоне сыграл за «Динамо» в пяти матчах, три раза сохранил ворота «сухими». Волынец, который является воспитанником динамовского клуба, в составе «Колоса» провел 20 матчей (10 – на «ноль»).
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