Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:49
392
1

Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена

Клуб не намерен продлевать соглашение с голкипером-старожилом

11 апреля 2023, 18:31 | Обновлено 11 апреля 2023, 18:49
392
1
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

У киевского «Динамо» нет планов подписывать новый контракт с 35-летним Денисом Бойко.

Действующий договор Бойко с клубом рассчитан до лета этого года. В «Динамо» якобы хотят разгрузить финансовую ведомость, поэтому новое соглашение Денису не предложат.

Источник утверждает, что «Динамо» попробует подписать Евгения Волынца из «Колоса». Но лишь в том случае, если возникнут проблемы с реабилитацией у Георгия Бущана.

Бойко в нынешнем сезоне сыграл за «Динамо» в пяти матчах, три раза сохранил ворота «сухими». Волынец, который является воспитанником динамовского клуба, в составе «Колоса» провел 20 матчей (10 – на «ноль»).

По теме:
Арсенал нацелился на хавбека Баварии
Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Челси ведет переговоры с вундеркиндом из Барселоны
Денис Бойко Динамо Киев Евгений Волынец трансферы Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Футбол | 11 апреля 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

Важные события во всех видах спорта

Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1
Футбол | 11 апреля 2023, 11:57 6
Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1
Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1

Игрок настроен перебраться в зарубежный чемпионат

Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Футбол | 11.04.2023, 12:21
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Футбол | 11.04.2023, 02:02
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
Футбол | 10.04.2023, 22:23
ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
ЛЕВЧЕНКО посмеялся над Леоненко: «Какое же оно глупое и вонючее»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Саша Денисов
Брєд. Який Волинець?) Бущан вже тренується з основою. Крім нього є Нещерет та Ігнатенко. Нажаль, для Бойко місця і близько нема.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
09.04.2023, 20:32 103
Футбол
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
10.04.2023, 20:23 1
Другие виды
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
Стартовал матч за титул ЧМ по шахматам. В первой партии – ничья
09.04.2023, 17:57 6
Другие виды
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
10.04.2023, 14:48 6
Футбол
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
Отто Валлин рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри
10.04.2023, 12:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности