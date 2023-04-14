Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал, повлияет ли приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители россии и беларуси, на участие национальной команды Украины по футболу в квалификации Евро-2024:

– Речь же не только о россии, но и о беларуси. В 2024 году сборная Украины по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие беларуси. Что теперь: не поедут или нарушат приказ?

– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время.

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом. Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так.

То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

– Поедут ли наши футболисты на отбор к Евро-2024 или нет?

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.

– Норму сделали, но готовы к каким-то исключениям?

– Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору.

Сборная Украины по футболу играет в группе С в отборе к Евро-2024. Также в квалификации к чемпионату Европы играет и национальная команда беларуси.