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  4. Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 12:13 |
1012
3

Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ

14 апреля 2023, 12:13 |
1012
3
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Матвей Бидный

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал, повлияет ли приказ о запрете делегациям украинских сборных участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители россии и беларуси, на участие национальной команды Украины по футболу в квалификации Евро-2024:

– Речь же не только о россии, но и о беларуси. В 2024 году сборная Украины по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие беларуси. Что теперь: не поедут или нарушат приказ?

– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время.

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом. Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так.

То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость участия агрессора в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

– Поедут ли наши футболисты на отбор к Евро-2024 или нет?

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть.

– Норму сделали, но готовы к каким-то исключениям?

– Я уверен, что для наших футболистов так же недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору.

Сборная Украины по футболу играет в группе С в отборе к Евро-2024. Также в квалификации к чемпионату Европы играет и национальная команда беларуси.

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Источник Суспільне | Новини
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Питання було б спірним, якби нашим спортсменам щось світило... А так їхати ганьбитись і при цьому тертись поряд з зауральцями та їх підстилками? ...чим спортсмени кращі чоловіків призовного віку, що невиїздні?
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0
Springfield
"...недопустимо... смотреть в глаза... агрессору."???
  А как же дуэль
взглядов?   Как в боксе, например. 
  Это давать повод рашистам чувствовать
себя "на горе".
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0
zelc006
Оце так запастка!
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0
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