Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Экс-форвард национальной команды «желто-синих» отреагировал на указ по поводу бойкота россии
Нападающий испанского клуба Райо Махадаонда» и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля в своем Instagram отреагировал на указ Министерства молодежи и спорта по поводу бойкота российских спортсменов:
«Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро 🤦♂️».
Дело в том, что в указе идется про то, что украинским национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из россии или беларуси. В случае участия будет рассматриваться вариант лишения федерации статуса национальной.
В квалификации Евро-2024 по футболу играет сборная Украины, а также сборная беларуси.
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