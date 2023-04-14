Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»

Нападающий испанского клуба Райо Махадаонда» и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля в своем Instagram отреагировал на указ Министерства молодежи и спорта по поводу бойкота российских спортсменов:

«Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро 🤦‍♂️».

Дело в том, что в указе идется про то, что украинским национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из россии или беларуси. В случае участия будет рассматриваться вариант лишения федерации статуса национальной.

В квалификации Евро-2024 по футболу играет сборная Украины, а также сборная беларуси.