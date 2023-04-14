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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 10:53 |
1562
6

Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»

Экс-форвард национальной команды «желто-синих» отреагировал на указ по поводу бойкота россии

14 апреля 2023, 10:53 |
1562
6
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Instagram. Роман Зозуля

Нападающий испанского клуба Райо Махадаонда» и экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля в своем Instagram отреагировал на указ Министерства молодежи и спорта по поводу бойкота российских спортсменов:

«Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро 🤦‍♂️».

Дело в том, что в указе идется про то, что украинским национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из россии или беларуси. В случае участия будет рассматриваться вариант лишения федерации статуса национальной.

В квалификации Евро-2024 по футболу играет сборная Украины, а также сборная беларуси.

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Указ Минспорта: запрещено участие сборных Украины в соревнованиях с рф и рб
МОК НОК Украины Министерство молодежи и спорта бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Роман Зозуля Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная беларуси по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Максим Колісник
Навіть не знаю. Ми вирішили добити спорт остаточно. Дуже тупе рішення наших чиновників. Треба домагатися виключення росії і білорусі зі змагань, а так ми покарали самі себе
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0
Crimea
Давно час зніматись з усіх змагань і не доїти той нещасний бюджет! Не забувайте, спорт існує в основному за бюджетні кошти. Ніхто з власної кишені не утримує умовний НСК Олімпійський або Гутцайта
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0
Andr88
Что сборная Украины снимается с квалификации что останется результат будет одинаковый .Мы попали в группу где явные фавориты Англия и Италия .В любом случае шансов выйти на Евро нет 
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0
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Gargantua
собственная глупость и позерство тоже иногда дорого стоит
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-2
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