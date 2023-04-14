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  4. ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 13:58 |
434
0

ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ

За Тете летом, вероятно, развернется битва между топ-клубами

14 апреля 2023, 13:58 |
434
0
ПСЖ заинтересован в трансфере вингера Шахтера. Тот хотел бы играть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

23-летний вингер «Шахтера» Тете, который в настоящий момент на правах аренды выступает в АПЛ за «Лестер», в летнее трансферное окно, скорее всего, обретет новый клуб, причем на полноценной основе.

Серьезную заинтересованность в услугах Тете ныне проявляет «Пари Сен-Жермен». Бразилец очень нравится спортивному директору парижан Луису Кампосу, который ранее уже пытался подписать вингера в «Лилль» и «Галатасарай», с которыми сотрудничал до получения должности в ПСЖ.

В то же время сам Тете хотел бы остаться играть в АПЛ. Его приоритет – получить полноценный контракт в «Лестере», но если «лисы» не смогут сохранить прописку в элитарном дивизионе и вылетят в Чемпионшип, то бразилец будет готов оценить иные варианты. Среди них – «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Челси», которые приценивались к Тете ранее.

Напомним, контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря, а потому летом для «горняков» будет последний шанс продать бразильца и выручить от его трансфера хоть какие-то деньги.

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Тете Шахтер Донецк трансферы УПЛ ПСЖ Лестер трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Челси Тоттенхэм Эвертон
Источник PL Brasil
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