Романо: Эвертон пытался подписать Мудрика прошлым летом

Сегодня Фрэнк Лэмпард был назначен на пост главного тренера «Челси». Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что прошлым летом «Эвертон», который тогда возглавлял именно Лэмпард, пытался подписать Михаила Мудрика:

«Официальное предлоние «Эвертона» в размере 30 миллионов фунтов по Михаилу Мудрику было отклонено «Шахтером» прошлым летом…

… и теперь Фрэнк Лэмпард будет главным тренером «Челси» до конца сезона. Вот они сегодня на первой тренировке», – написал Романо.

