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26 марта 2023, 06:28 | Обновлено 26 марта 2023, 06:29
343
0

Подготовка к Англии, провал Украины U-19, победа Испании, дебют Петракова

Главные новости за 25 марта на Sport.ua

26 марта 2023, 06:28 | Обновлено 26 марта 2023, 06:29
343
0
Подготовка к Англии, провал Украины U-19, победа Испании, дебют Петракова
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25 марта.

1А. Руслан РОТАНЬ: «Мы готовы показать с Англией замечательную игру»
Наставник украинской сборной – о будущей встрече с Англией

1Б. ФОТО. Работали все игроки. Сборная Украины провела тренировку на Уэмбли
Похоже, Андрей Ярмоленко готов играть

1В. «ВСУ нужны F-16». На 24-й минуте матча Англия – Украина пройдет флешмоб
Болельщики будут петь песню с призывом помочь Воздушным силам ВСУ

1Г. Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Игрок оценил игру отбора Евро-2024

2А. Победа со скучным лицом. Испания в Малаге одолела Норвегию
Противостояние фаворитов отборочной группы A было лишено ярких эмоций

2Б. Дебют Петракова. Сборная Армении на своем поле проиграла Турции
Команда вышла вперед, но пропустила дважды

2В. Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу
Матчи отбора Евро-2024

3. ЧУ-2023 по биатлону. Ткаленко выиграл масс-старт
Представитель Чернигова смог опередить фаворита и лидера – Дмитрия Пидручного

3Б. Дмитренко завоевала второе золото на чемпионате Украины
Биатлонистке из Чернигова не оказалось равных в масс-старте

4. Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Команда не сыграет на юношеском Евро

5. Украина U-19 по футзалу вышла на Евро-2023
Юные украинцы гарантировали себе финальную часть турнира

6. Днепр-1 и Металлист обошлись в спарринге без победителя
Команды провели товарищеский матч

7А. Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
Украинский теннисист одержал победу в полуфинале 25-тысячника в Индии

7Б. 16-летняя украинка выиграла 5 матчей и дошла до полуфинала во Франции
К сожалению, Вероника Подрез не смогла пробиться в финал 15-тысячника в Гавре

8. Прометей выиграл первый матч 1/4 финала Латвийско-Эстонской лиги
Украинский клуб одержал победу над эстонским «Виймси» со счетом 91:69

9. Англия потеряла защитника накануне матча с Украиной
Рис Джеймс покинул расположение команды

10. Сборная Англии: Саутгейт остался, схема 4-3-3, интенсивность и прессинг
Все, что нужно знать о первом сопернике сборной Украины в отборе на Евро-2024

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Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
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Источник Sport.ua
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