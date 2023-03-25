ФОТО. Работали все игроки. Сборная Украины провела тренировку на Уэмбли

Сборная Украины в субботу провела тренировку на стадионе Уэмбли перед матчем отбора Евро-2024 против Англии. В общей группе работали все 25 игроков, включая Андрея Ярмоленко.

Для большинства игроков национальной сборной нынешнее занятие на легендарной арене, построенной в 2007 году на месте старого «Уэмбли», возведенного в 1923-м и снесенного в 2003-м, стало дебютным.

В предыдущем поединке Украины с Англией на этом стадионе – в сентябре 2012 года – сыграли трое из присутствующих ныне в лагере сине-желтых – и.о. о. главного тренера Руслан Ротань, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка (Тарас Степаненко остался в запасе). В то же время, рекордсменом сборной Украины по количеству выступлений на «Уэмбли» является Александр Зинченко, который провел здесь семь игр на клубном уровне.

Игроки готовятся к тяжелому матчу, понимая, какое давление будут оказывать хозяева: на поединке будут присутствовать 87 тысяч болельщиков, четыре с половиной тысячи из которых – украинцы. Поддержка каждого земляка — на месте баталии, в Украине или где угодно в мире — чрезвычайно важна для сине-желтых, поэтому они будут стремиться приложить все усилия для удачного старта в квалификационной кампании Евро-2024.

Матч пройдет 26 марта, начало в 19:00.