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  4. Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 23:49 |
360
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Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу

Матчи отбора Евро-2024

25 марта 2023, 23:49 |
360
0
Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2024 сборная Испании на своем поле обыграла Норвегию со счетом 3:0. Это первый матч нового тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте, который после ЧМ-2022 заменил Луиса Энрике.

Ранее в матче этой группы Шотландия обыграла Кипр.

В группе D Хорватия в конце встречи потеряла победу в матче с Уэльсом. В раннем матче квартета Армения Александра Петракова проиграла Турции.

А в группе I Румыния одолела Андорру 2:0 и лидирует вместе с Швейцарией.

Отбор Евро-2024. Группа A

Испания - Норвегия 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

1. Испания - 3
2. Шотландия - 3
3. Грузия - 0
4. Норвегия - 0
5. Кипр - 0

Группа D

Хорватия - Уэльс 1:1
Голы: Крамарич, 28 - Бродхед, 90+3

1. Турция - 3
2. Уэльс - 1
3. Хорватия - 1
4. Латвия - 0
5. Армения - 0

Группа I

Андорра - Румыния 0:2
Голы: Ман, 35, Алибек, 50

1. Швейцария - 3
2. Румыния - 3
3. Косово - 1
4. Израиль - 1
5. Андорра - 0

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Источник Sport.ua
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