Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу
Матчи отбора Евро-2024
В матче отбора Евро-2024 сборная Испании на своем поле обыграла Норвегию со счетом 3:0. Это первый матч нового тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте, который после ЧМ-2022 заменил Луиса Энрике.
Ранее в матче этой группы Шотландия обыграла Кипр.
В группе D Хорватия в конце встречи потеряла победу в матче с Уэльсом. В раннем матче квартета Армения Александра Петракова проиграла Турции.
А в группе I Румыния одолела Андорру 2:0 и лидирует вместе с Швейцарией.
Отбор Евро-2024. Группа A
Испания - Норвегия 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
1. Испания - 3
2. Шотландия - 3
3. Грузия - 0
4. Норвегия - 0
5. Кипр - 0
Группа D
Хорватия - Уэльс 1:1
Голы: Крамарич, 28 - Бродхед, 90+3
1. Турция - 3
2. Уэльс - 1
3. Хорватия - 1
4. Латвия - 0
5. Армения - 0
Группа I
Андорра - Румыния 0:2
Голы: Ман, 35, Алибек, 50
1. Швейцария - 3
2. Румыния - 3
3. Косово - 1
4. Израиль - 1
5. Андорра - 0
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