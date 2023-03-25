Отбор Евро-2024. Победа Испании с новым тренером, Хорватия упустила победу

В матче отбора Евро-2024 сборная Испании на своем поле обыграла Норвегию со счетом 3:0. Это первый матч нового тренера испанцев Луиса де ла Фуэнте, который после ЧМ-2022 заменил Луиса Энрике.

Ранее в матче этой группы Шотландия обыграла Кипр.

В группе D Хорватия в конце встречи потеряла победу в матче с Уэльсом. В раннем матче квартета Армения Александра Петракова проиграла Турции.

А в группе I Румыния одолела Андорру 2:0 и лидирует вместе с Швейцарией.

Отбор Евро-2024. Группа A

Испания - Норвегия 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

1. Испания - 3

2. Шотландия - 3

3. Грузия - 0

4. Норвегия - 0

5. Кипр - 0

Группа D

Хорватия - Уэльс 1:1

Голы: Крамарич, 28 - Бродхед, 90+3

1. Турция - 3

2. Уэльс - 1

3. Хорватия - 1

4. Латвия - 0

5. Армения - 0

Группа I

Андорра - Румыния 0:2

Голы: Ман, 35, Алибек, 50

1. Швейцария - 3

2. Румыния - 3

3. Косово - 1

4. Израиль - 1

5. Андорра - 0