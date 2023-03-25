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Евро
Испания
25.03.2023 21:45 – FT 3 : 0
Норвегия
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Чемпионат Европы
25 марта 2023, 23:44 | Обновлено 26 марта 2023, 00:10
377
2

Победа со скучным лицом. Испания в Малаге одолела Норвегию

Противостояние фаворитов отборочной группы A было лишено ярких эмоций

25 марта 2023, 23:44 | Обновлено 26 марта 2023, 00:10
377
2
Победа со скучным лицом. Испания в Малаге одолела Норвегию
Getty Images/Global Images Ukraine

Постепенно мы окончательно приспосабливаемся к ходу квалификации чемпионата Европы-2024, который летом следующего года состоится в Германии. Команды в своих отборочных группах уже даже успели завершить события первого тура, а чуть ли не последними среди них к началу борьбы приглашались представители квинтета A, где собрались такие сборные, как Испания, Шотландия, Грузия, Норвегия и Кипр. Очевидно, что каждая из команд мечтает оставить за собой один из двух пропусков на будущий форум, поэтому борьба среди них ожидается очень напряженная.

В частности, большие надежды были возложены на противостояние между Испанией и Норвегией в Малаге, хотя и не без определенных замечаний по поводу его контекста. Нападающий английского «Манчестер Сити» посетил лагерь скандинавской команды чуть ли не на один день, но сразу должен был паковать чемоданы в обратном направлении из-за повреждения. Вместе с тем, коллектив Столе Сольбаккена остался без чрезвычайно результативного исполнителя, поэтому Александру Серлоту из «Реала Сосьедад» пришлось компенсировать отсутствие партнера.

Испания в то же время время сменила главного тренера после неудачного выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре, где Луис Энрике обеспечил только выход из группы. На его место пришел опытнейший Луис де ла Фуэнте, который до этого на уровне юношеских и молодежных команд фактически участвовал в построении общеизвестной испанской модели игры в футбол современного образца. Так что совсем не было удивительно, когда с самого начала встречи хозяева начали медленно убаюкивать гостей своими передачами.

Можно сказать, что «Фурия Роха» взорвалась лишь в самом начале игры, когда на 13 минуте Ольмо красиво подправил в дальний угол прострел Бальде с левого фланга в центр штрафной. После этого методическое владение мячом убивало любую заинтересованность болельщиков в ходе событий на футбольном поле. Норвежцы лишь изредка могли себе позволить подержать мяч в ногах на чужой половине, а тем более получить реальную голевую возможность, как, например, момент Эурснеса посреди первого тайма, когда тот слету не пробил Кепу при завершении подачи с правого фланга на дальнем углу вратарской.

Во второй половине игры ход событий на поле не претерпел существенных изменений. Испания продолжала владеть мячом, соперники сдерживали ее вблизи центра поля, иногда отвечали собственным быстрым обострением, но Кепа начал получать реальную нагрузку только под занавес игры. Сольбаккен тогда бросил в бой сразу четыре замены, и если бы Серлот после этого не пробил бы на трибуны с близкого расстояния, замыкая подачу Рйерсона с правого фланга, то могло бы быть интересно.

А вместо этого на поле появился нападающий Хоселу, который в 32 года впервые сыграл за национальную команду, и через две минуты оформил дубль, когда к нему удачно направлялся мяч с левого фланга атаки хозяев поля. Таким образом игру было эффектно завершено, однако за ее ходом было трудно удержаться от зевков.

В следующем туре Испания сыграет в гостях в Шотландии, а Норвегия будет встречаться на выезде с Грузией.

Чемпионат Европы-2024. Квалификация. Групповой этап. Группа A. 1-й тур.

Испания – Норвегия - 3:0

Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Мерино, 41 – Эдегор, 41, Серлот, 51

Испания: Аррисабалага – Бальде, Лапорт, Начо, Карвахаль – Мерино (Руис, 81), Родри – Гави (Оярсабаль, 57), Аспас (Себальос, 58), Ольмо (Пино, 67) – Мората (Хоселу, 81).

Норвегия: Ньюланд – Меллинг (Бьоркан, 75), Эстигор, Страннберг, Педерсен (Рйерсон, 74) – Эурснес, Берг, Эдегор – Эльюнусси (Ларсен, 74), Серлот (Брюнхильдсен, 87), Берге (Сольбаккен, 74).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Эпиналь, Франция).

Стадион: «Ла Росаледа» (Малага, Испания).

Удары (в створ): 12 (7) – 5 (1)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 2 – 0.

ИСПАНИЯ - НОРВЕГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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alexderjav
а де ж Холанд?
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