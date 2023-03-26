Чемпионат Европы26 марта 2023, 01:50 | Обновлено 26 марта 2023, 01:52
304
0
Испания – Норвегия – 3:0. 32-летний дебютант сделал дубль за минуту. Видео
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024
26 марта 2023, 01:50 | Обновлено 26 марта 2023, 01:52
304
0
В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного раунда Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Норвегии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красной фурии».
На 84-й и 85-й минутах голы забил 32-летний Хоселу. Это был его первый матч за национальную команду Испании.
Квалификация Евро-2024. Группа А. 1-й тур
Испания – Норвегия – 3:0
Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ольмо, 13 мин.
ГОЛ! 2:0 Хоселу, 84 мин.
ГОЛ! 3:0 Хоселу, 85 мин.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2023, 23:49 0
Матчи отбора Евро-2024
Футбол | 25 марта 2023, 13:09 0
Специалист недоволен решением Ротаня в сборной Украины
Футбол | 25.03.2023, 20:55
Футбол | 25.03.2023, 12:04
Футбол | 25.03.2023, 20:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2023, 06:17 15
24.03.2023, 16:55 6
24.03.2023, 18:54 25
Бокс
24.03.2023, 12:10 3
24.03.2023, 13:15 18
24.03.2023, 02:29 5
24.03.2023, 12:30 5