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Евро
Испания
25.03.2023 21:45 – FT 3 : 0
Норвегия
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26 марта 2023, 01:50 | Обновлено 26 марта 2023, 01:52
304
0

Испания – Норвегия – 3:0. 32-летний дебютант сделал дубль за минуту. Видео

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2024

26 марта 2023, 01:50 | Обновлено 26 марта 2023, 01:52
304
0
Испания – Норвегия – 3:0. 32-летний дебютант сделал дубль за минуту. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного раунда Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Норвегии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красной фурии».

На 84-й и 85-й минутах голы забил 32-летний Хоселу. Это был его первый матч за национальную команду Испании.

Квалификация Евро-2024. Группа А. 1-й тур

Испания – Норвегия – 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 13 мин.

ГОЛ! 2:0 Хоселу, 84 мин.

ГОЛ! 3:0 Хоселу, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Испания).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
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Источник Sport.ua
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