В субботу, 25 марта, состоялся матч 1-го тура отборочного раунда Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Норвегии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «красной фурии».

На 84-й и 85-й минутах голы забил 32-летний Хоселу. Это был его первый матч за национальную команду Испании.

Квалификация Евро-2024. Группа А. 1-й тур

Испания – Норвегия – 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 13 мин.

ГОЛ! 2:0 Хоселу, 84 мин.

ГОЛ! 3:0 Хоселу, 85 мин.