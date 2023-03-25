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Евро
Испания
25.03.2023 21:45 - : -
Норвегия
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25 марта 2023, 01:10 | Обновлено 25 марта 2023, 01:17
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Испания – Норвегия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Оба коллектива амбициозны, но испанцы – явные фавориты

25 марта 2023, 01:10 | Обновлено 25 марта 2023, 01:17
14
0
Испания – Норвегия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

В субботу, 25 марта, в Малаге на стадионе «Ла Росаледа» состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Норвегии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Сборная Испании начинает новую главу в своей летописи. Предстоящая игра станет дебютом на тренерском мостике команды Луиса де ла Фуэнте.

Испанская сборная не играла с тех пор, как уступила по пенальти Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022. Та встреча стала финальной во главе Фурии Роха для Луиса Энрике.

Сборная Испании, которая дошла до полуфинала Евро-2020, считалась темной лошадкой на мундиале в Катаре, но марокканская команда ей все испортила. А ведь на определенном этапе в Испании даже начинали звучать мысли о повторении триумфа ЧМ-2010.

Сейчас внимание Испании сосредоточено на выступлении в квалификации Евро-2024, где она попала в группу А вместе с Кипром, Грузией, Норвегией и Шотландией. Но не стоит забывать о том, что стартовый отрезок отбора станет для испанцев и подготовкой к летнему Финалу четырех в розыгрыше Кубка наций УЕФА, куда команду вывел Луис Энрике.

Норвегия

Команда Норвегии в последний раз играла в ноябре 2022 года. Это была товарищеская игра с Финляндией, которая завершилась вничью 1:1. Незадолго до этого норвежцы обыграли в спарринге команду Ирландии со счетом 2:1. В ЧМ-2022 в Катаре Норвегия не участвовала. Она не играла в планетарных турнирах с 1998 года.

«Львы» также не попадали в финалы чемпионатов Европы, начиная с 2000 года. Все это свидетельствует о масштабности задачи, стоящей перед главным тренером Столе Сольбаккеном.

Команда Сольбаккена должна почувствует, что она достаточно сильна, чтобы претендовать на второе место в группе. Ей придется искать вдохновения в действиях своих лидеров – Мартина Эдегора и Эрлинга Холанда. Впрочем, последний сейчас находится вне игры из-за травмы паха.

Статистика личных встреч

Сборная Испании имеет в активе 5 побед над командой Норвегии в восьми очных встречах. На счету норвежской сборной один выигрыш. Два поединка команд завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева поля окажутся лучше гостей. При этом обе команды результативностью не порадуют и ТБ 2,5 в матче не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – победа первой команды и ТМ 2,5 в матче.

25 марта, суббота

Испания – Норвегия
Малага. «Ла Росаледа». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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