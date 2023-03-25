В субботу, 25-го марта, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 в рамках группы A, в котором сразятся Испания и Норвегия. Матч пройдет в Малаге (Испания), на поле стадиона «Ла Росаледа», начало в 21:45.

Сборная Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре вылетела в 1/8 финала от Марокко по итогам серии пенальти, после чего и дальше удерживать Луиса Энрике на должности главного тренера в местной Федерации футбола не стали. Луис де ла Фуэнте – новый наставник с большим стажем, который собирается повести «Фурию Роха» к новым победам. Кадровый набор у него для этого собрался подходящий, но и соперники по отборочной группе также достаточно сильные. И если бы Эрлинг Холанд не травмировался перед предстоящей игрой, позиции Норвегии были бы намного серьезнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Норвегия, за которой можно следить в украинской версии сайта.