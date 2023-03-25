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Испания
25.03.2023 21:45 - : -
Норвегия
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25 марта 2023, 00:23 | Обновлено 25 марта 2023, 01:22
42
0

Испания – Норвегия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации чемпионата Европы-2024

25 марта 2023, 00:23 | Обновлено 25 марта 2023, 01:22
42
0
Испания – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25-го марта, состоится поединок 1-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2024 в рамках группы A, в котором сразятся Испания и Норвегия. Матч пройдет в Малаге (Испания), на поле стадиона «Ла Росаледа», начало в 21:45.

Сборная Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре вылетела в 1/8 финала от Марокко по итогам серии пенальти, после чего и дальше удерживать Луиса Энрике на должности главного тренера в местной Федерации футбола не стали. Луис де ла Фуэнте – новый наставник с большим стажем, который собирается повести «Фурию Роха» к новым победам. Кадровый набор у него для этого собрался подходящий, но и соперники по отборочной группе также достаточно сильные. И если бы Эрлинг Холанд не травмировался перед предстоящей игрой, позиции Норвегии были бы намного серьезнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Норвегия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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