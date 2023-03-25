Сборная Англии: Саутгейт остался, схема 4-3-3, интенсивность и прессинг

Когда в начале декабря прошлого года сборная Англии установила весьма неординарный (точнее, сомнительный) рекорд – седьмой раз вылетела на стадии четвертьфинала чемпионатов мира, в лагере родоначальников футбола заговорили об отставке главного тренера английской сборной Саутгейта.

Собственно, и сам Гарет сразу после проигранного поединка сборной Франции был готов покинуть свой пост. «Мне нужно время, чтобы подумать и принять правильное решение», – дипломатически ответил наставник «трех львов» своим критикам. И взял паузу.

Тем временем в английской прессе уже начали искать для сборной нового тренера. Почеттино, Тухель, Роджерс, Холланд (ассистент Саутгейта) – эти специалисты, по данным британских СМИ, были в приоритете на занятие должности, которая могла оказаться вакантной.

Однако футбольная ассоциация Англии, в компетенции которой был вопрос назначения тренера сборной, ратовала за то, чтобы действующий наставник остался. И полностью отработал свой контракт (срок договора Саутгейта с федерацией истекает в декабре 2024 года).

После непродолжительной паузы Саутгейт нарушил молчание. И обрадовал руководство английской футбольной ассоциации: тренер решил продолжить работу со сборной.

Если футбольные чиновники такое решение приняли положительно, вздохнув с облегчением, то английские болельщики новость восприняли неоднозначно. Дело в том, что английские фаны уже давно критикуют сборную Англии каденции Саутгейта за слишком прагматичный футбол.

Подобные мысли высказывают, кстати, не только болельщики, но и многие известные специалисты на Туманном Альбионе. Однако все их аргументы и доводы разбиваются о результаты работы тренерского штаба Саутгейта. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020 – многие предшественники Саутгейта о подобном не могли и мечтать.

Вместе с тем, в Англии (да и не только) бытует устойчивое мнение, что нынешнее поколение сборной Англии – самое талантливое за последние лет пятьдесят. И что с этим поколением нужно наконец-то выигрывать трофеи, а не ограничиваться полуфиналами и финалами.

В таком утверждении действительно что-то есть. Сейчас в английском футболе полно молодых звезд, которые играют ведущие роли в клубах АПЛ. И задача Саутгейта – сделать с этой поросли чемпионский «микс».

Казалось, что Саутгейт был на правильном пути. На Евро-2020 молодая и звездная сборная Англии вышла в финал. И имела реальные шансы впервые в своей истории выиграть континентальное первенство. Но проиграла по пенальти неистовым итальянцам.

После того Евро в Англии начали строить «наполеоновские» планы на ЧМ-2022. Дескать, новоиспеченные вице-чемпионы Европы к моменту проведения Мундиаля уже «заматереют» и будут способны добыть для Англии второе «золото» чемпионатов мира.

Этим мечтам не суждено было сбыться. Причин – сразу несколько. И не только излишний прагматизм Саутгейта или промах Кейна с «точки» в игре против Франции. Сейчас об этом говорить не будем – не время, да и цель нашей заметки иная. Сейчас поговорим о том, что из себя представляет нынешняя сборная Англии, которая является соперником сборной Украины в оборочном турнире на Евро-2024.

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Итак, Саутгейт остался. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. Но дискуссий вести не будем. Просто констатируем. Накануне отборочного турнира к Евро-2024 в его тренерский штаб вошел Хассельбайнк – голландский экс-футболист, с которым Гарет на закате карьеры играл в «Мидлсбро». Это главная новость, касающаяся нынешнего тренерского штаба «трех львов».

С точки зрения и структуры игры, и кадрового подбора английская сборная практически не изменилась с момента участия в ЧМ-2022. Да и отчасти с Евро-2020.

Базовой схемой «трех львов» Саутгейта является 4-3-3. По этой модели англичане провели стартовый поединок отбора на Евро-2024 против Италии. И победили 2:1. Кстати, это первая гостевая победа англичан над итальянцами в официальных поединках.

Окромя этой игровой формации, Саутгейт иногда может использовать схему 4-2-3-1 или 3-4-2-1. Это на тот случай, когда у соперника очень насыщена средняя и оборонная линии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Еще одно знаменательное для англичан событие по итогам игры против действующих чемпионов Европы – Кейн, забив мяч в ворота Доннаруммы, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Теперь на счету капитана «Тоттенхэма» 54 мяча. На один больше, нежели у прежнего рекордсмена – Уэйна Руни.

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Собственно, атакующее звено без вопросов является самым сильным у нынешней сборной «трех львов». Кроме ветерана и капитана Кейна, которому «лишь» 29 лет (то есть, еще играть и играть), в обойме есть два таланта из «Сити» – Фоден и Грилиш, забивной Сака из «Арсенала» и относительно новое имя в сборной – 27-летний Тоуни из «Брентфорда». Относительно «старый» Решфорд обязательно тоже в этой обойме, но на игру против Украины Саутгейт не может рассчитывать на форварда «МЮ» по причине травмы.

По аналогичной причине на матч против нашей команды наставник англичан не вызвал голкипера «Ньюкасла» Поупа. Вместо Ника вызван вратарь «Тоттенхэма» Форстер. На место третьего вратаря. Вторым по статусу стражем ворот англичан является сейчас арсеналовец Рамсдейл. А вот основной все так же Пикфорд из «Эвертона». Несмотря на то, что ливерпульский клуб в АПЛ не блещет, Саутгейт очень доверяет Джордану. И, нужно отметить, не зря: Пикфорд фактически не дает оснований сомневаться в его высокой квалификации на уровне сборных.

Защиту сборной Англии долгое время называли самым слабым звеном команды. Наверное, все дело в сравнении. Особенно, если сравнивать с нападением и полузащитой. Однако именно от защиты Саутгейт и «танцевал» на Евро-2020. На том турнире английская сборная была самой осторожной и закрытой командой: она пропустила меньше всех мячей.

На ЧМ-2022 Саутгейт пытался играть в более открытый, зрелищный футбол. Порой получалось. Но в итоге для его команды все закончилось плачевно, ведь вся Англия очень надеялась увидеть свою команду в финале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт и Гарри Магуайр

Оппоненты Саутгейта весьма «обильно» критиковали его за вызов в сборную Магуайра. В принципе, и было за что: центрбек «МанЮнайтед» получал вызов в сборную даже тогда, когда практически не имел игровой практики в клубе. Тем не менее, Саутгейт продолжал ему доверять. Гарри и сейчас является основным центральным защитником сборной. Против Италии в отборе на Евро-2024 оборонец «МЮ» вышел в основе. В паре со Стоунзом из «Сити». По всей видимости, этот дуэт центрбеков будет основным на протяжении всего отбора на Евро-2024.

Весьма заметную роль в структурных построениях Саутгейта играют фланговые защитники, которые должны бороться за мяч уже в середине поля. И начинать атаки своей команды они тоже должны. Учитывая, что под рукой у тренера есть такие «двухжильные» футболисты, как Уокер и Шоу, проблем быть не должно.

Но против нашей команды Шоу не сыграет: оборонец «МЮ» в игре против Италии был удален.

Не сыграет против Украины и Маунт. Однако по другой причине – из-за травмы. Если бы полузащитник «Челси» был в строю, он наверняка бы вышел в основе против наших, потому что Мейсон – один из трех «церберов» команды Саутгейта в центре поля (вместо него против команды Манчини сыграл Беллингем). Наряду с Райсом и Филлипсом. И если Маунт более заточен на атаку, то остальные двое - доки в разрушении. Хотя, конечно же, и Райс, и Филлипс по задумке Саутгейта должны не только разрушать, но и принимать активное участие в атаках.

В общем, кадровому арсеналу нынешней сборной Англии можно по-хорошему позавидовать: подобной россыпью талантов обладают лишь несколько национальных команд. Тем не менее, накануне старта отбора Евро-2024 Саутгейт жаловался по этому поводу: дескать, у нас меньшая глубина состава, нежели у некоторых других команд.

Игра на публику. Не иначе. Потому что на самом деле кадровому подбору сборной «трех львов» может позавидовать любой тренер. И не только потому, что состав сборной Англии – самый дорогой (1,26 млрд евро). Он еще и один из самых сбалансированных и мастеровитых. Молодая поросль сборной Англии способна на протяжении всего матча давать интенсивность и прессинг – две самые главные добродетели современного футбола.