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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 19:57 | Обновлено 25 марта 2023, 20:31
1614
6

Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»

Игрок оценил игру отбора Евро-2024

25 марта 2023, 19:57 | Обновлено 25 марта 2023, 20:31
1614
6
Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Англии. Игра состоится 26 марта.

«У нас много успешных игроков в сборной Украины, поэтому невозможно поделиться каким-то успешным опытом («Арсенала» - прим), хотя мы уже достаточно давно работаем вместе. Есть игроки с даже большим опытом, чем у меня. У нас единая команда, посмотрим, что мы покажем. Быть капитаном, если не сыграет Ярмоленко? Посмотрим, что решит тренер. У нас достаточно лидеров в команде.

«Задача? Задача всегда побеждать. Конечно, все мечтают попасть на Евро-2024, но мы понимаем, какая сильная сборная Англии. Нужно провести лучший матч в жизни, однако у нас высокий потенциал. Есть игроки, которые готовы давать результат. Будем биться за нашу страну, сыграем с высоко поднятой головой».

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«Игроки «Манчестер Сити»? Мы остались хорошими друзьями со всеми игроками «Сити», поддерживаем отношения. Что касается футболистов «Арсенала», то, к сожалению, Букайо Сака мне еще не передал состав Англии. Но я буду добиваться этого, посмотрим, удастся ли его уговорить».

«Кроме того, я хочу передать благодарность британцам от всех украинцев за ту помощь, которую они оказывают Украине. Без Великобритании Украине было бы значительно сложнее. В Украине я хотел бы поблагодарить ВСУ, которые защищают нас. И без нашей армии никакого футбола для нас бы не было. Надеемся, что сделаем, чтобы завтра украинцы могли улыбнуться. В Украине не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение».

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Alex Wolf
Після таких заяв ми завжди програємо,скоріше від 0-2 до 0-5,можливо один мяч забємо, буде дуже добре,якщо ми зможемо забити два голи,тоді можна хоча б за нічию чіплятися,бо англійці нам 2-3 точно покладуть.
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+2
umnuy2
помню на евро последнем был уже такой матч.....моё мнение что языком нужно трепать не до а после достижения результата.
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+2
Metalist1925
Це вже пафос. Перший матч відбору, а не матч за вихід на ЧС. Гідно зіграйте, цього буде достатньо в цьому матчі. 
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+1
AЛВ
Удачі збірній України.!!!
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0
rozalievka
2:0
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0
Борис Велев
  Если  не  злоупотреблять  индивидуально,  показывая  свое " мастерство",,    а сыграть  в  командный футбол....Увы, мы  к    такому не     готовы
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0
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