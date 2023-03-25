Александр ЗИНЧЕНКО: «С Англией сборная должна сыграть лучший матч в жизни»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко оценил предстоящий матч отбора Евро-2024 против Англии. Игра состоится 26 марта.

«У нас много успешных игроков в сборной Украины, поэтому невозможно поделиться каким-то успешным опытом («Арсенала» - прим), хотя мы уже достаточно давно работаем вместе. Есть игроки с даже большим опытом, чем у меня. У нас единая команда, посмотрим, что мы покажем. Быть капитаном, если не сыграет Ярмоленко? Посмотрим, что решит тренер. У нас достаточно лидеров в команде.

«Задача? Задача всегда побеждать. Конечно, все мечтают попасть на Евро-2024, но мы понимаем, какая сильная сборная Англии. Нужно провести лучший матч в жизни, однако у нас высокий потенциал. Есть игроки, которые готовы давать результат. Будем биться за нашу страну, сыграем с высоко поднятой головой».

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«Игроки «Манчестер Сити»? Мы остались хорошими друзьями со всеми игроками «Сити», поддерживаем отношения. Что касается футболистов «Арсенала», то, к сожалению, Букайо Сака мне еще не передал состав Англии. Но я буду добиваться этого, посмотрим, удастся ли его уговорить».

«Кроме того, я хочу передать благодарность британцам от всех украинцев за ту помощь, которую они оказывают Украине. Без Великобритании Украине было бы значительно сложнее. В Украине я хотел бы поблагодарить ВСУ, которые защищают нас. И без нашей армии никакого футбола для нас бы не было. Надеемся, что сделаем, чтобы завтра украинцы могли улыбнуться. В Украине не осталось никого, кого не коснулось это террористическое вторжение».