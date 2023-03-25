ITF25 марта 2023, 11:00 | Обновлено 25 марта 2023, 11:08
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Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
Украинский теннисист одержал победу в полуфинале 25-тысячника в Индии
25 марта 2023, 11:00 | Обновлено 25 марта 2023, 11:08
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21-летний Эрик Ваншельбойм за 2 часа 8 минут победил лидера посева Ли Нам Хоанга (№245 АТР) из Вьетнама.
Украинец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал шесть брейков.
ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/2 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – Ли Нам Хоанг (Вьетнам) [1] – 6:1, 2:6, 6:3
В финале Эрик Ваншельбойм сыграет против экс-65-й ракетки мира Евгения Донского, который посеян на турнире под третьим номером.
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