Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал

21-летний Эрик Ваншельбойм за 2 часа 8 минут победил лидера посева Ли Нам Хоанга (№245 АТР) из Вьетнама.

Украинец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал шесть брейков.

ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/2 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – Ли Нам Хоанг (Вьетнам) [1] – 6:1, 2:6, 6:3

В финале Эрик Ваншельбойм сыграет против экс-65-й ракетки мира Евгения Донского, который посеян на турнире под третьим номером.