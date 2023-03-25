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ITF
25 марта 2023, 11:00 | Обновлено 25 марта 2023, 11:08
116
1

Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал

Украинский теннисист одержал победу в полуфинале 25-тысячника в Индии

25 марта 2023, 11:00 | Обновлено 25 марта 2023, 11:08
116
1
Лакхнау. Ваншельбойм обыграл первую ракетку турнира на пути в финал
ФТУ. Эрик Ваншельбойм

21-летний Эрик Ваншельбойм за 2 часа 8 минут победил лидера посева Ли Нам Хоанга (№245 АТР) из Вьетнама.

Украинец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал шесть брейков.

ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/2 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – Ли Нам Хоанг (Вьетнам) [1] – 6:1, 2:6, 6:3

В финале Эрик Ваншельбойм сыграет против экс-65-й ракетки мира Евгения Донского, который посеян на турнире под третьим номером.

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Эрик Ваншельбойм ITF Лакхнау
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
І як на зло сраний кацап в фіналі
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