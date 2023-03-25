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  4. Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
Молодежные турниры
25 марта 2023, 19:05 |
1985
9

Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу

Команда не сыграет на юношеском Евро

25 марта 2023, 19:05 |
1985
9
Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу
УАФ

Сборная Украины U-19 провела второй матч отбора элит-раунда квалификации Евро-2023. Команда Сергея Нагорняка уступила Дании 1:2 и потеряла шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы.

В первой встрече украинцы уступили Люксембургу, поэтому после второго поражения сборная уже не сможет претендовать на победу в группе. Только победитель квартета выходит на Евро.

В последнем матче 28 марта Украина U-19 сыграет против Испании.

Элит-раунд отбора Евро-2023. Группа 3

Украина U-19 - Дания U-19 1:2
Голы: Царенко, 31 - Доргу, 45, Сертдемир, 51

Украина: Герега, Китела, Холод, Слюбик, Булеза, Роспутько, Варфаломеев (Лосенко, 81), Глущенко (Харабара, 57), Царенко (Сигеев, 57), Пушкарев (Бенедюк, 66), Горбач (Черныш, 66)

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Евро-2023 U-19 сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Юрий Щербань
Почему то у нас каждый эксперт,думает что он великий тренер,честно позор у нас есть нормальные игроки до 19 лет,но нет тренера на них
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+4
coba777
Це ще так вміти потрібно все просрати) Справжній експерд)
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+2
avk2307
Тут правда Нагорняк повинен відповісти чому такий склад вибрав . .
Якесь дивне поєднання гравців . 
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+1
Юрий Щербань
Нагорняк ком на хату
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+1
kadaad
Позорище! Реально просто смешно!
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0
Zhez53
По- моему, именно Нагорняк давал советы Цыганкову, как надо брать пример с Мудрика... 
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0
Александр Ад
знайшли тренера- Нагорняк,колись підвів збірну....
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-1
Andrey_1992
а в 18-19 році це була топова збірна серед юнаків (ЧС 2019 виграли)
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-1
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