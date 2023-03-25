Отбор Евро-2023. Украина U-19 проиграла Дании и прекратила борьбу

Сборная Украины U-19 провела второй матч отбора элит-раунда квалификации Евро-2023. Команда Сергея Нагорняка уступила Дании 1:2 и потеряла шансы выйти в финальную часть чемпионата Европы.

В первой встрече украинцы уступили Люксембургу, поэтому после второго поражения сборная уже не сможет претендовать на победу в группе. Только победитель квартета выходит на Евро.

В последнем матче 28 марта Украина U-19 сыграет против Испании.

Элит-раунд отбора Евро-2023. Группа 3

Украина U-19 - Дания U-19 1:2

Голы: Царенко, 31 - Доргу, 45, Сертдемир, 51

Украина: Герега, Китела, Холод, Слюбик, Булеза, Роспутько, Варфаломеев (Лосенко, 81), Глущенко (Харабара, 57), Царенко (Сигеев, 57), Пушкарев (Бенедюк, 66), Горбач (Черныш, 66)