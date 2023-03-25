Руслан РОТАНЬ: «Мы готовы показать с Англией замечательную игру»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о старте команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года и предстоящем поединке со сборной Англии.

– Какую информацию вам дал матч с «Брентфордом»? И почему эта товарищеская игра была закрыта?

– Если бы все желающие хотели бы попасть на игру, то был бы полный стадион. Это была проблема с организацией не только для УАФ, но и для клуба «Брентфорд». А матч был для нас важен в том плане, что мы давно не собирались, мало тренировались. Хотелось, чтобы игроки заново ощутили связи и наладили взаимодействие между звеньями.

– Говорили ли вы с Андреем Шевченко о предыдущем матче Украины с Англией на Евро? Определились ли вы уже с составом? Как состояние Виктора Цыганкова?

– Сейчас нет смысла говорить о нашем составе. Если даже Сака не передал Зинченко состав Англии, то мы также свой состав не будем называть. Мы его в голову сейчас имеем, но все его увидят завтра перед игрой. Игру с Англией на Евро я смотрел. Мы ее много раз просматривали, будем делать по ней выводы. Знаем, какая завтра будет атмосфера, мы знаем команду Англии. Мы мечтаем в таких матчах играть. Мы получаем удовольствие от таких матчей. Мы готовы показать замечательную игру и сразимся на поле за тот результат, который нас устроит.

– Вы работаете в двух сборных и в клубе «Александрия». Как вам это удается? Будет ли матч с Англией завтра положительный, ведь команда Украины U-21 победила вчера?

– Да, молодежная сборная придает нам уверенности. Ее победа – это хороший знак. Я сейчас сконцентрирован на матче с Англией. Утром после игры я вылечу в Италию, в расположение молодежной сборной. А сейчас мы, то есть вся Украина, имеем ситуацию, из которой нам нужно выйти. Я не мог отказаться, когда мне предложили возглавить сборную на игру с Англией. Это было бы с моей стороны не патриотично. Концентрация на матче с Англией есть. А то, что будет дальше – будет дальше.