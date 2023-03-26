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  4. 16-летняя украинка выиграла 5 матчей и дошла до полуфинала во Франции
ITF
26 марта 2023, 02:25 |
64
0

16-летняя украинка выиграла 5 матчей и дошла до полуфинала во Франции

К сожалению, Вероника Подрез не смогла пробиться в финал 15-тысячника в Гавре

26 марта 2023, 02:25 |
64
0
16-летняя украинка выиграла 5 матчей и дошла до полуфинала во Франции
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 1255) успешно выступила на турнире серии ITF W15 в Гавре (Франция).

16-летняя украинка выиграла 5 матчей подряд и дошла до полуфинала соревнований с квалификации. К сожалению, в полуфинале турнира Вероника не смогла одолеть Лоис Буассон (WTA 661), проиграв ей в трех сетах.

ITF W15 Гавр. Грунт в помещении. 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) [6] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 4:6, 6:4, 6:2

Вероника впервые в сезоне сыграла в основе турнира. Также для юной украинки этот полуфинал стал первым в ее профессиональной карьере.

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Лоис Буассон Вероника Подрез
Источник Sport.ua
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