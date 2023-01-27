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27 января 2023, 08:20 | Обновлено 27 января 2023, 09:14
1039
0

Реал выиграл дерби, Довбика зовут в АПЛ, Меркушина завоевала бронзу

Главные новости за 26 января на Sport.ua

27 января 2023, 08:20 | Обновлено 27 января 2023, 09:14
1039
0
Реал выиграл дерби, Довбика зовут в АПЛ, Меркушина завоевала бронзу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 января.

1A. Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
В полуфиналы турнира пробились «Реал», «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик»

1B. ФОТО. «Мадрид ненавидит Реал» и кукла Вини. Скандал в Испании перед дерби
Фанаты «Атлетико» отметились позорным поступком

2. Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Артем будет играть с Виталием Миколенко?

3. ЕЮОФ-2023. Александра Меркушина завоевала бронзу в индивидуальной гонке
18-летняя украинка – медалистка Европейского юношеского олимпийского фестиваля

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Дмитрий Гречишкин перешел в «Сакарьяспор»

5. В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?
Турнир будет расширен за счет нового раунда, который будет проходить в марте

6A. Первое поражение в 2023 году. Черноморец уступил Нови-Пазар
Одесситы проиграли товарищеский матч со счетом 0:2

6B. Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Молодежка киевлян U-19 проиграла «Вождовацу» со счетом 1:3

7A. Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется
Украинский голкипер хочет больше игровой практики

7B. «Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Пока Милевский не нашел себя после завершения карьеры

8A. За шаг до финала. Костюк проиграла в полуфинале парного разряда Aus Open
В полуфинале украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе проиграла паре из Чехии

8B. Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому

9. Леброн Джеймс. В шаге от величия
Форвард «Лейкерс» в ближайшее время перепишет рекорд результативности НБА

10A. В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение
О переезде защитника сборной Украины Эдуарда Соболя во Францию

10B. Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Валерий Василенко несдержанно хвалит украинского игрока «канониров»

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Источник Sport.ua
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