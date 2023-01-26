В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь сменил клуб в Европе. Левый защитник перешел из бельгийского «Брюгге» во французский «Страсбург». Цена вопроса – 2 млн евро плюс бонусы 500 тысяч. Украинец подписал контракт на 3,5 года.

Прошел свой пик в Брюгге

Многие говорят, что президент «Динамо» Игорь Суркис не умеет вовремя прощаться с игроками. Так вот, с Соболем вышло очень похоже. Он прошел свой пик в Бельгии и не получил нового футбольного вызова. После чего потерял место в составе. Соболя вовремя не продали, а потом не понимают, что с ним дальше делать.

Соболь был игроком сборной Украины и в заявке на Евро, неоднократно выигрывал чемпионат Бельгии, играл в ЛЧ и ЛЕ. Имелись все предпосылки для перехода в ведущие чемпионаты. «Брюгге» не спешил продавать Эдуарда, потому что он был основным футболистом, а какого-то хорошего предложения не было.



Все завершилось тем, что в текущем сезоне на позиции левого защитника раскрылся 19-летний Бьорн Мейер. У нидерландца хорошая антропометрия, скоростные качества, пас, а главное – перспектива и возможность в будущем получить хорошие средства на трансфере. Сейчас transfermarkt оценивает его выше, чем украинца в лучшие времена. Потому Соболю оставалась только роль игрока ротации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Трансфер в Страсбург

«Брюгге» приобрел Эдуарда за 3,5 млн евро у «Шахтера», продал через три с половиной года на миллион дешевле. За это время игрок выступал в ЛЧ, стал игроком сборной и выигрывал чемпионат. Это больше похоже на желание избавиться от ненужного футболиста и получить хоть какие-то деньги.

Если бы Соболь оказался в четверке ведущих чемпионатов Европы – это был бы шаг вперед. Переход в середняк чемпионата Франции достаточно неоднозначен. Повышением это назвать важно. В Бельгии каждый сезон борешься за чемпионство, играешь в ЛЧ, а здесь борьба за выживание или середина таблицы.



Если у тебя нет стабильной игровой практики, то очень трудно рассчитывать на хороший трансфер. У Соболя не было много вариантов продолжения карьеры. Быть игроком ротации в «Брюгге» или менять клуб.

Реальным выглядело возвращение в «Шахтер». У Игоря Йовичевича только один левый защитник – Богдан Михайличенко. У Виктора Корниенко вторая тяжелая травма. Непонятно, когда он наберет форму. Потенциальный трансфер Соболя мог бы дать хорватскому тренеру возможность играть с ложным левым вингером. Отдав весь левый фланг Эдуарду, и таким образом хоть как-то компенсировать потерю Михаила Мудрика. Я так понимаю, что после 5 лет в Европе Эдуард не очень-то хотел возвращаться домой.

Хорошо, что возник вариант со «Страсбургом». Французы когда-то вели украинца, но тогда Соболь выбрал «Брюгге». «Страсбург» рискует бороться за выживание, поэтому нуждается в качественном усилении.



ФК Страсбург



Команда находится в поиске левого защитника. Основной футболист на этой позиции Томас Делен травмирован. Он должен вернуться через 6 недель. У украинца есть хороший шанс сразу получить игровую практику и закрепиться в команде. При всем уважении к Делену, Соболь выглядит игроком более высокого уровня. Поэтому он должен стать основным игроком со стабильной игровой практикой.

Схема игры новой команды Соболя дает надежду на успешные выступления украинца во Франции. «Страсбург» играет в три центральных защитника и латералями на флангах. Эдуард никогда не был силен в защитных действиях, а вот подключаться к атаке всегда любил.

Последний крупный контракт

Соболю в апреле исполнится 28 лет. Ему нужно провести просто феноменальную вторую часть сезона, чтобы пойти на повышение и попасть в более сильную лигу или клуб. Вряд ли это реально. Переходить в 29 лет в более сильный клуб очень тяжело.



Скорее всего, Эдуард подписал свое последнее крупное соглашение. Середняк чемпионата Франции, долговременный контракт – довольно неплохой уровень для украинского футболиста, которому уже скоро 30 лет. У Соболя есть шансы задержаться во Франции на 3-4 года, а потом уже доигрывать в более скромных чемпионатах. Смена партнеров и переход в более сильную лигу должны добавить новой мотивации.

Переход в «Страсбург» – это также шанс задержаться в сборной Украины. Соболь будет иметь стабильную игровую практику. В последние осенние матчи Александр Петраков его уже не вызывал. Конкуренция на этой позиции высока. Смена клуба и игровая практика не только дают возможность Соболю остаться запасным левым защитником национальной команды, но и реально сразиться с Виталием Миколенко за место в старте. Дела экс-динамовца в «Эвертоне» идут не лучшим образом.

Сергей ТИЩЕНКО