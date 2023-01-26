Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Молодежка киевлян U-19 проиграла «Вождовацу» со счетом 1:3
В четверг, 26 января, состоялся товарищеский матч между «Динамо U-19» и ФК «Вождовац». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сербского клуба.
Этот поединок стал первым для подопечных Игоря Костюка в 2023 году. Молодежка киевского клуба проводит вместе с основной командой учебно-тренировочный сбор в Турции.
Единственный гол киевляне смогли забить только в конце встречи – отличился Дмитрий Кремчанин. Интересно, что в составе «Динамо U-19» сыграл сын легенды клуба Олега Гусева – Алексей, который выступает на позиции защитника.
Отметим, что сегодня, 26 января, основная команда «Динамо» отказалась от спарринга с «Вождовацем» из-за политических причин. Сербия, как известно, не раз демонстрировала различную поддержку россии.
Товарищеский матч. 26 января
Динамо U-19 – Вождовац – 1:3
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