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26 января 2023, 19:10 |
2268
0

Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами

Молодежка киевлян U-19 проиграла «Вождовацу» со счетом 1:3

26 января 2023, 19:10 |
2268
0
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
ФК Динамо Киев

В четверг, 26 января, состоялся товарищеский матч между «Динамо U-19» и ФК «Вождовац». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сербского клуба.

Этот поединок стал первым для подопечных Игоря Костюка в 2023 году. Молодежка киевского клуба проводит вместе с основной командой учебно-тренировочный сбор в Турции.

Единственный гол киевляне смогли забить только в конце встречи – отличился Дмитрий Кремчанин. Интересно, что в составе «Динамо U-19» сыграл сын легенды клуба Олега Гусева – Алексей, который выступает на позиции защитника.

Отметим, что сегодня, 26 января, основная команда «Динамо» отказалась от спарринга с «Вождовацем» из-за политических причин. Сербия, как известно, не раз демонстрировала различную поддержку россии.

Товарищеский матч. 26 января

Динамо U-19 – Вождовац – 1:3

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Вождовац Дмитрий Кремчанин Олег Гусев Игорь Костюк Динамо Киев Динамо Киев U-19 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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