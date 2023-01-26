Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга

Киевское «Динамо» отказалось от спарринга с сербским клубом «Вождовац». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«В списке соперников на сборах вполне мог оказаться сербский «Вождовац». Киевляне, по вполне понятным политическим причинам, отклонили запрос сербов на проведение матча. В свете всех нынешних событий – вполне разумное решение», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет пять спаррингов. Соперниками будут: