Украина. Премьер лига26 января 2023, 11:04 |
1736
5
Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга
Киевляне приняли правильное решение
26 января 2023, 11:04 |
1736
5
Киевское «Динамо» отказалось от спарринга с сербским клубом «Вождовац». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«В списке соперников на сборах вполне мог оказаться сербский «Вождовац». Киевляне, по вполне понятным политическим причинам, отклонили запрос сербов на проведение матча. В свете всех нынешних событий – вполне разумное решение», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет пять спаррингов. Соперниками будут:
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Шкендия» (Северная Македония)
- «Пахтакор» (Узбекистан)
- «Рига» (Латвия)
- «Лиепая» (Латвия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 января 2023, 13:45 0
В борьбе за победу остался один несеяный теннисист
Футбол | 26 января 2023, 06:15 0
В экстратайме 21-летний нападающий Абде Эззалзули принес победу «Осасуне»
Война | 25.01.2023, 18:06
Теннис | 26.01.2023, 09:45
Футбол | 25.01.2023, 14:50
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
сербский корабель слідом за кацапським ....
Пусть сербы с джоковичем играют
Респект 1
А узбеки вони ж теж члени ОДКБ?
Может с прибалтами смогут хотя бы в ничейку сыграть.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2023, 18:45 4
25.01.2023, 02:45 7
24.01.2023, 15:56 1
25.01.2023, 07:35 7
25.01.2023, 06:40 25
25.01.2023, 12:59 19
25.01.2023, 11:22 67
24.01.2023, 15:35 8