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  4. Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 11:04 |
1736
5

Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга

Киевляне приняли правильное решение

26 января 2023, 11:04 |
1736
5
Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отказалось от спарринга с сербским клубом «Вождовац». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«В списке соперников на сборах вполне мог оказаться сербский «Вождовац». Киевляне, по вполне понятным политическим причинам, отклонили запрос сербов на проведение матча. В свете всех нынешних событий – вполне разумное решение», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет пять спаррингов. Соперниками будут:

  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Шкендия» (Северная Македония)
  • «Пахтакор» (Узбекистан)
  • «Рига» (Латвия)
  • «Лиепая» (Латвия)
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Сергій Байдала
сербский корабель слідом за кацапським ....
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+4
Letifer
Пусть сербы с джоковичем играют
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+4
Міш Міш
Респект 1
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+1
Злий Глобинець
А узбеки вони ж теж члени ОДКБ?
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-2
kadaad .
Может с прибалтами смогут хотя бы в ничейку сыграть.
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-3
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