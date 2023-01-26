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Лига наций
26 января 2023, 17:23 | Обновлено 26 января 2023, 17:39
1723
1

В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?

Турнир будет расширен за счет нового раунда, который будет проходить в марте

26 января 2023, 17:23 | Обновлено 26 января 2023, 17:39
1723
1
В Лиге наций введен дополнительный плей-офф. Как это повлияет на Украину?
УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА в швейцарском Ньоне утвердил несколько важных решений, в частности, о новых форматах Лиги наций и квалификации чемпионатов Европы и мира для мужских национальных сборных.

Лига наций будет расширена за счет нового раунда плей-офф, который будет проходить в марте, таким образом создав последовательность между завершившейся в ноябре групповой фазой и финалом, который состоится в июне.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А, вторые и третьи – в Лиге В и вторые – в Лиге С, сыграют в плей-офф за повышение/понижение (дома и на выезде по схеме АЗ–В2, В3–С2).

По итогам Лиги наций 2022/2023 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В.

Дату жеребьевки цикла Лиги наций 2024/2025 УЕФА объявит позже, но уже известны даты для матчей осенью 2024 года: по два в каждом из окон – со 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.

Путь участников группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина:

  • первое место – поднимется в Лигу А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
  • четвертое место – вылетит в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

От мест, которые займут участники Лиги наций 2024/2025, зависит от какой группы, с четырьмя или пятью командами, они попадут в отбор ЧМ-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по 5 сборных, начнут турнир в марте или июне 2025 года, если они все еще принимают участие в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах повышения/понижения ЛН. Команды, разбитые на группы по 4 участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025 года.

Ближайшим соревнованием для сборной Украины станет отборочный турнир Евро-2024. Первый поединок сине-желтых с Англией запланирован на воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи – в 19:00 – по киевскому времени. Это будет матч второго тура, поскольку первый, 23 марта, Украина пропускает. В этот день Италия будет принимать Англию, а Северная Македония – Мальту.

Путевки в финальный турнир с участием 24 команд, где соперников уже ожидает Германия, получат две лучшие сборные каждой из 10 групп. Судьба еще трех вакансий решится в стыковых матчах Лиги наций, которые пройдут в марте 2024 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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seregka1991
Хто цей лайнотурнір дивиться? Внтересу як від олімпіади 
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