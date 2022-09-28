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Лига наций
28 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:32
617
1

Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты

27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций

28 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:32
617
1
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций 2022/23. Ниже приведены результаты поединков игрового дня.

В финале четырех сыграют: Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия. Финальный раунд Лиги наций состоится 14–18 июня 2022 года.

Лига наций A

  • 21:45 Португалия – Испания – 0:1
  • 21:45 Швейцария – Чехия – 2:1

Лига наций B

  • 21:45 Албания – Исландия – 1:1
  • 21:45 Ирландия – Армения – 3:2
  • 21:45 Норвегия – Сербия – 0:2
  • 21:45 Украина – Шотландия – 0:0
  • 21:45 Швеция – Словения – 1:1

Лига наций C

  • 21:45 Греция – Северная Ирландия – 3:1
  • 21:45 Косово – Кипр – 5:1

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Турнирные таблицы (Лига D)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex86 1
Круто, будем сеяться теперь с третьей корзины на Евро еще и пролетели всюду, хотя и были относительно близко выйти везде, но, традиционно, везде чего-то не хватило
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