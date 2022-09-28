Лига наций28 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:32
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Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций
28 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:32
617
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27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций 2022/23. Ниже приведены результаты поединков игрового дня.
В финале четырех сыграют: Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия. Финальный раунд Лиги наций состоится 14–18 июня 2022 года.
Лига наций A
- 21:45 Португалия – Испания – 0:1
- 21:45 Швейцария – Чехия – 2:1
Лига наций B
- 21:45 Албания – Исландия – 1:1
- 21:45 Ирландия – Армения – 3:2
- 21:45 Норвегия – Сербия – 0:2
- 21:45 Украина – Шотландия – 0:0
- 21:45 Швеция – Словения – 1:1
Лига наций C
- 21:45 Греция – Северная Ирландия – 3:1
- 21:45 Косово – Кипр – 5:1
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
Турнирные таблицы (Лига D)
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