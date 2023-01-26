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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 17:15 |
342
0

Первое поражение в 2023 году. Черноморец уступил Нови-Пазар

Одесситы проиграли со счетом 0:2

26 января 2023, 17:15 |
342
0
Первое поражение в 2023 году. Черноморец уступил Нови-Пазар
ФК Черноморец

Одесский футбольный клуб «Черноморец» провел второй контрольный поединок на зимних сборах в Турции.

«Моряки» встретились с сербским клубом «Нови-Пазар». Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 0:2.

21 января одесситы провели первый матч в 2023 году. Тогда они сыграли со «Спаратком» из Варны и расписали мировую.

Товарищеский матч. 26 января

Черноморец – Нови-Пазар – 0:2

Голы: Гаврич, 64, Станойолович, 78

После поединка пресс-млужба «Черноморца» кратко подвела итог игры:

«По сравнению с первым матчем в Турции Роман Григорчук осуществил одну замену. Евгений Селин занял позицию центрального защитника. Виталий Ермаков играл левого защитника, а Зиги Бадибанга вернулся на позицию правого вингера.

Ближе к середине первого тайма команды обменялись опасными моментами. Ворота Дмитрия Непогодова спасла стойка, а затем стойка уже сыграла за сербов после удара Ильи Путри.

На вторую половину вышло восемь новых игроков, уже по ходу тайма появились Даниил Варакута и Станислав Урсолов, создавший на левом фланге связи с Кевином Кубембой. На 64-й минуте одесситы ошиблись при выходе в атаку, и футболисты «Нови-Пазар» мгновенно за это наказали. Перехват в центре поля, разрезающий пас и выход один на один – Варакута, к сожалению, не спас. На 77-й минуте сербы удвоили преимущество после отлично исполненного штрафного удара.

В конце матча «моряки» создали несколько моментов у ворот сербского клуба, но счет так и не изменился – 0:2. Первое поражение «Черноморца» на сборах».

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Нови-Пазар Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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