Товарищеские матчи
26.01.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига26 января 2023, 09:17 |
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Черноморец – Нови-Пазар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
26 января 2023, 09:17 |
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Одесский «Черноморец» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Нови-Пазар» (Сербия). Начало матча – 26 января в 14:00 по Киеву.
Черноморец – Нови-Пазар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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