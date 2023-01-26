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Черноморец
26.01.2023 14:00 - : -
Нови-Пазар
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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 09:17 |
16
0

Черноморец – Нови-Пазар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

26 января 2023, 09:17 |
16
0
Черноморец – Нови-Пазар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является клуб «Нови-Пазар» (Сербия). Начало матча – 26 января в 14:00 по Киеву.

Черноморец – Нови-Пазар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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