Одесский «Черноморец» проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником одесситов в поединке 26 января был клуб «Нови-Пазар» (Сербия).

Моряки пропустили два мяча во втором тайме, на 64-й и 77-й минутах.

Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча