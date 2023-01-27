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26.01.2023, FT 0 : 2
Украина. Премьер лига27 января 2023, 02:55 | Обновлено 27 января 2023, 03:15
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Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
27 января 2023, 02:55 | Обновлено 27 января 2023, 03:15
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Одесский «Черноморец» проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником одесситов в поединке 26 января был клуб «Нови-Пазар» (Сербия).
Моряки пропустили два мяча во втором тайме, на 64-й и 77-й минутах.
Читайте также:Первое поражение в 2023 году. Черноморец уступил Нови-Пазар
Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча
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