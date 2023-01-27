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27 января 2023, 02:55 | Обновлено 27 января 2023, 03:15
17
0

Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

27 января 2023, 02:55 | Обновлено 27 января 2023, 03:15
17
0
Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» проиграл контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником одесситов в поединке 26 января был клуб «Нови-Пазар» (Сербия).

Моряки пропустили два мяча во втором тайме, на 64-й и 77-й минутах.

Черноморец – Нови-Пазар – 0:2. Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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