Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Турция
26 января 2023, 21:50 |
3015
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции

Дмитрий Гречишкин перешел в «Сакарьяспор»

26 января 2023, 21:50 |
3015
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ФК Сакарьяспор. Дмитрий Гречишкин

Экс-хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Дмитрий Гречишкин официально сменил клуб в Турции.

31-летний украинец выступал во втором дивизионе Турции за «Генчлербирлиги». Теперь Дмитрий перешел в «Сакарьяспор», который также играет в этой лиге.

Контракт Гречишкина с новым клубом рассчитан на полтора сезона.

Отметим, что за свой предыдущий клуб Гречишкин провел 52 матча, в которых отметился двумя ассистами. Он начал выступать в этой команде со старта сезона 2021/2022, куда перешел из «Александрии» на правах свободного агента.

За сборную Украины Дмитрий провел всего 2 матча в 2013 году. Также в УПЛ Гречишкин выступал в «Шахтере», «Ильичевце», «Черноморце», «Заре» и «Александрии».

По теме:
Шахтер – Копер. Текстовая трансляция матча
Поедет к Ярмоленко и Реброву? Два клуба из ОАЭ интересуются игроком Колоса
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Львова продолжит карьеру в черкасском клубе
Дмитрий Гречишкин Александрия Сакарьяспор Генчлербирлиги трансферы Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Теннис | 26 января 2023, 06:45 10
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами

А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому...

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Футбол | 26 января 2023, 15:38 3
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»

Наставник «Манчестер Сити» – об успешной игре украинца в «Арсенале»

Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка
Футбол | 26.01.2023, 22:23
Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка
Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка
В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение
Футбол | 26.01.2023, 17:45
В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение
В Страсбурге Соболь будет иметь игровую практику, однако это не повышение
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Футбол | 26.01.2023, 19:10
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
25.01.2023, 16:53 4
Биатлон
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
Битва Магучих и Геращенко на престижном турнире в Германии
25.01.2023, 22:15 2
Другие виды
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
25.01.2023, 14:50 11
Футбол
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
25.01.2023, 11:22 70
Футбол
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
Морозюк завершил карьеру. Экс-динамовец остался в клубе россиянина
25.01.2023, 13:05 8
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
26.01.2023, 12:28 4
Теннис
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
25.01.2023, 05:34 4
Футбол
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
25.01.2023, 07:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности