ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции

Экс-хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Дмитрий Гречишкин официально сменил клуб в Турции.

31-летний украинец выступал во втором дивизионе Турции за «Генчлербирлиги». Теперь Дмитрий перешел в «Сакарьяспор», который также играет в этой лиге.

Контракт Гречишкина с новым клубом рассчитан на полтора сезона.

Отметим, что за свой предыдущий клуб Гречишкин провел 52 матча, в которых отметился двумя ассистами. Он начал выступать в этой команде со старта сезона 2021/2022, куда перешел из «Александрии» на правах свободного агента.

За сборную Украины Дмитрий провел всего 2 матча в 2013 году. Также в УПЛ Гречишкин выступал в «Шахтере», «Ильичевце», «Черноморце», «Заре» и «Александрии».