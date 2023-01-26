ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
Дмитрий Гречишкин перешел в «Сакарьяспор»
Экс-хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Дмитрий Гречишкин официально сменил клуб в Турции.
31-летний украинец выступал во втором дивизионе Турции за «Генчлербирлиги». Теперь Дмитрий перешел в «Сакарьяспор», который также играет в этой лиге.
Контракт Гречишкина с новым клубом рассчитан на полтора сезона.
Отметим, что за свой предыдущий клуб Гречишкин провел 52 матча, в которых отметился двумя ассистами. Он начал выступать в этой команде со старта сезона 2021/2022, куда перешел из «Александрии» на правах свободного агента.
За сборную Украины Дмитрий провел всего 2 матча в 2013 году. Также в УПЛ Гречишкин выступал в «Шахтере», «Ильичевце», «Черноморце», «Заре» и «Александрии».
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