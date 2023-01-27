Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
В полуфиналы турнира пробились «Реал», «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б
В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал» в мадридском дерби переиграл «Атлетико» со счетом 3:1 в дополнительное время.
На 19-й минуте Альваро Мората открыл счет для команды гостей. Бразилец Родриго на 79-й минуте сравнял счет, и были назначены экстратаймы.
Защитник «Атлетико» Стефан Савич был удален с поля, и Карим Бензема вывел Реал вперед. Винисиус Жуниор поставил точку на последней минуте овертайма.
В полуфиналы Кубка Испании вышли «Реал», «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б.
Кубок Испании. 1/4 финала, 26 января
Реал – Атлетико – 3:1 (д.в.)
Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус Жуниор, 120 – Мората, 19.
События матча
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