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Кубок Испании
Реал Мадрид
26.01.2023, FT 3 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
27 января 2023, 00:40 | Обновлено 27 января 2023, 01:56
329
1

Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка

В полуфиналы турнира пробились «Реал», «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б

27 января 2023, 00:40 | Обновлено 27 января 2023, 01:56
329
1
Мадридское дерби. Реал в овертайме обыграл Атлетико в 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал» в мадридском дерби переиграл «Атлетико» со счетом 3:1 в дополнительное время.

На 19-й минуте Альваро Мората открыл счет для команды гостей. Бразилец Родриго на 79-й минуте сравнял счет, и были назначены экстратаймы.

Защитник «Атлетико» Стефан Савич был удален с поля, и Карим Бензема вывел Реал вперед. Винисиус Жуниор поставил точку на последней минуте овертайма.

В полуфиналы Кубка Испании вышли «Реал», «Барселона», «Осасуна» и «Атлетик» Б.

Кубок Испании. 1/4 финала, 26 января

Реал – Атлетико – 3:1 (д.в.)

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус Жуниор, 120 – Мората, 19.

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
104’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
99’
Стефан Савич (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Видовищний матч!
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