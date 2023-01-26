Испания26 января 2023, 02:45 |
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 22:00 поединок 1/4 финала Кубка Испании
26 января 2023, 02:45 |
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В четверг, 26 января, состоится поединок 1/4 финала Кубка Англии, в котором «Реал» примет «Атлетико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» покажет видеосервис MEGOGO.
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