Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 13:11 |
1654
8

«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя

Пока Милевский не нашел себя после завершения карьеры

26 января 2023, 13:11 |
1654
8
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
ФК Минай. Артем Милевский

По информации журналиста Сергея Болотникова, экс-форвард сборной Украины и «Динамо» Киев Артем Милевский, который завершил карьеру в 2021 году, сейчас находится в столице Украины.

«Мне рассказали, что он в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет. Забросил свой канал, волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет».

«У него, мне кажется, профессиональная депрессия. Он не может себя найти, не знает, что делать», — сказал Болотников.

По теме:
Источник: Динамо отказало сербскому клубу в проведении спарринга
Беседин, Бенито и Лонвейк тренируются по индивидуальной программе
Источник: защитник Динамо может продолжить карьеру во Львове
Артем Милевский Динамо Киев
Источник KDK
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Футбол | 26 января 2023, 10:59 0
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства
Зинченко и Арсенал: недостающее звено для чемпионства

Валерий Василенко несдержанно хвалит украинского игрока «канониров»

Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Биатлон | 25 января 2023, 16:53 4
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке

Украинец показал второе время, допустив один промах

Требуют 5 млн долларов. Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловаловании
Бокс | 26.01.2023, 07:36
Требуют 5 млн долларов. Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловаловании
Требуют 5 млн долларов. Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловаловании
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
Война | 25.01.2023, 18:06
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Футбол | 25.01.2023, 20:21
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lev17.
На rabota ua багато вакансій, можна знайти собі щось)
Ответить
+5
jugulator
Короче говоря - просто бухает.
Ответить
+2
ALKOSruLKA
... підкосила війна, професійна депресія, нічого не хоче...    Може це просто назвати одним терміном "алкоголізм" ?
Ответить
+2
Alex86 1
Надо было играть до 35 + в нормальных клубах, а ща или позже бухать начинать, тогда и веселее было бы, а в итоге х знает шо было после ДК, а не карьера и клубы
Ответить
+2
Trollface
У Милевского профессиональный запой. 
Ответить
+2
Gargantua
береги честь смолоду 
Ответить
+1
Sasha Panda
Ну точно, саме більше війна затронула лоботряса Мілю...!!!
Ответить
+1
Игорь Нестеренко
Нема бажання тут, допоможе ЗСУ
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
24.01.2023, 15:56 1
Биатлон
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
Джокович идет за 10-м титулом. Известны все участники 1/2 финала Aus Open
25.01.2023, 13:45
Теннис
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2023 по биатлону
25.01.2023, 11:00
Биатлон
Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
24.01.2023, 18:29 15
Футбол
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
24.01.2023, 17:53 43
Футбол
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
25.01.2023, 05:34 4
Футбол
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
25.01.2023, 06:40 25
Теннис
Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ
Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ
24.01.2023, 13:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности