«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
Пока Милевский не нашел себя после завершения карьеры
По информации журналиста Сергея Болотникова, экс-форвард сборной Украины и «Динамо» Киев Артем Милевский, который завершил карьеру в 2021 году, сейчас находится в столице Украины.
«Мне рассказали, что он в Киеве. Его подбила психологически война, он ничего не хочет. Забросил свой канал, волонтерить не хочет, играть за ветеранов не хочет, учиться на тренера или менеджера тоже не хочет».
«У него, мне кажется, профессиональная депрессия. Он не может себя найти, не знает, что делать», — сказал Болотников.
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