Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется

Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть «Реал» во время следующего летнего трансферного окна. Это случится, если на посту главного тренера команды останется Карло Анчелотти.

Лунин недоволен тем, что Анчелотти не доверяет ему в важных матчах, делая ставку только на Тибо Куртуа. Контракт и Лунина, и Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Об уходе Лунина в январе речь не идет.

В нынешнем сезоне на счету Лунина 7 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах.