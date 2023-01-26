Испания26 января 2023, 14:17 | Обновлено 26 января 2023, 14:37
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Лунин покинет Реал летом, если Анчелотти останется
Украинский голкипер хочет больше игровой практики
26 января 2023, 14:17 | Обновлено 26 января 2023, 14:37
1801
9
Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть «Реал» во время следующего летнего трансферного окна. Это случится, если на посту главного тренера команды останется Карло Анчелотти.
Лунин недоволен тем, что Анчелотти не доверяет ему в важных матчах, делая ставку только на Тибо Куртуа. Контракт и Лунина, и Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Об уходе Лунина в январе речь не идет.
В нынешнем сезоне на счету Лунина 7 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах.
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Просто Лунін так довго тримається за Реал, бо вже мав нагоду оцінити, що таке грати в середняку Іспанії. Рсобливо коли він там на банці сидів. Подивився на їхню інфраструктуру, стідаони і зрозумів, що краще сидіти на банці в Реалі. Ніж знову по всяких дношних Леганесах тинятися.В Реалі він виграв Лігу чемпіонів і Ла Лігу. В Леганесах не виграє нічого і ніколи. Тому дивно чути претензії в його бік.
Тут він тренується і інколи грає з Бензема, Модрічем та іншими. Якщо буде пропозиції від нормального клубу, який грає в ЛЧ, з топ. ліг, то Лунін піде. А поки вибрів з Леганесів і Вальядолідів, то він не хоче знову в це болото.А претензії до Анчелотті, що навіть в Кубку не пізніх стадіях не випускає, хоча зазвичай тренери топ-клубів дають другому воротареві грати кубки. Але Реал давно не вигравав Кубок і на Анчелотті давлять, що він має виграти. Тому він виставляє сильніший склад і не ставить Луніна на важливіших стадіях. Минулого року не допомогло - і з Курта програли.