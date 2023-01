ФОТО. «Мадрид ненавидит Реал» и кукла Вини. Скандал в Испании перед дерби

В четверг, 26 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу между мадридскими клубами «Атлетико» и «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фанаты «Атлетико» перед игрой отметились позорным и провокационным поступком. Они повесили на мост баннер с надписью «Мадрид ненавидит «Реал», а также повесели куклу бразильского футболиста «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Вскоре на такие действия своих болельщиков отреагировал «Атлетико»:

«Учитывая изображения, появившиеся сегодня в различных средствах массовой информации за несколько часов до матча с мадридским «Реалом», который состоится сегодня вечером, мадридский «Атлетико» сообщает, что подобные действия абсолютно отвратительны и недопустимы и позорят общество.

Мы решительно и безоговорочно осуждаем любые действия, посягающие на достоинство отдельных лиц или организаций. Соперничество между обоими клубами максимальное, но и уважение тоже. Ни один человек, каковы бы ни были его намерения или цвета его команды, не должен портить сосуществование болельщиков. Каждый обязан избегать этого.

Мы не знаем автора или авторов этого отвратительного акта, но их анонимность не позволит им избежать ответственности. Мы надеемся, что власти сумеют выяснить, что произошло, и что правосудие поможет искоренить такого рода поведение».

Также официальное заявление на своем сайте опубликовал «Реал», опубликовав фото Винисиуса в свой Twitter:

«Реал Мадрид» хотел бы поблагодарить за поддержку и выражение любви, полученные после досадного и отвратительного акта расизма, ксенофобии и ненависти в отношении нашего игрока Винисиуса. Мы выражаем наше самое решительное осуждение событий, которые нарушают основные права и достоинство людей и не имеют ничего общего с ценностями, которые представляют футбол и спорт.



Этим атакам, подобным тем, от которых сейчас страдает наш игрок, или тем, от которых может страдать любой спортсмен, не может быть места в таком обществе, как наше. «Реал Мадрид» уверен, что те, кто участвовал в этом отвратительном акте, будут привлечены к ответственности».

Также появилась информация, что болельщики королевского клуба собираются аплодисментами поддержать Винисиуса Жуниора на 20-й минуте поединка. Именно под 20-м номером в «Реале» играет бразилец. Однако сообщается, что такая акция была запланирована еще до того, как фанаты «Атлетико» повесили куклу игрока. Дело в том, что Винисиус раньше подвергался расистским оскорблениям.

