УАФ попрощалась с Петраковым, предложение по Мудрику, возвращение Ракицкого

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 января.

1. Петраков не будет наставником сборной Украины. УАФ попрощалась с тренером

Официальное обращение появилось на сайте УАФ

2A. Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика

Канониры сделали предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы

2B. Источник: Арсенал сделал новое предложение Шахтеру по трансферу Мудрика

Стороны близки к подписанию соглашения, но окончательной договоренности нет

2C. Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере

«Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы

3A. Источник: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за €85–90 млн

Клубы обсуждают, какая часть денег будет выплачена в виде фиксированной цены

3B. Источник: сделка закрыта, Мудрик переходит в Арсенал

Украинский вингер в шаге от ухода из «Шахтера»

4A. Источник: Ракицкий близок к возвращению в Украину

«Шахтер» в ближайшее время может подписать защитника

4B. Галатасарай контактирует с агентами Довбика

Стамбульский гранд оценивает возможность подписания «нового Шевченко»

5A. Эль-Класико будет. Барселона одолела Бетис и вышла в финал Суперкубка

Судьбу матча решила серия пенальти

5B. Удаление Жоау Фелиша. Фулхэм нанес поражение Челси с голом Виллиана

Победный гол для хозяев поля забил Карлос Винисиус на 73-й минуте

5C. Дибала принес победу Роме над Дженоа в 1/8 финала Кубка Италии

Команда Жозе Моуриньо в 1/4 финала сыграет против «Наполи» или «Кремонезе»

6. Хобарт. Калинина в трех сетах проиграла чемпионке Australian Open 2020

Ангелина уступила Софии Кенин

7. Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я

Анастасия Меркушина также попала в очки

8. После поражения в Лиге чемпионов Прометей победил в чешской Экстралиге

Украинские волейболистки в пяти партиях нанесли поражение клубу «Шелми» из Брно

9. Универсиада. Сборная Украины стартовала с крупного поражения от Канады

Украинские хоккеисты сумели забросить одну шайбу

10. Виктор Цыганков и спасительная соломинка

Сейчас – оптимальный вариант для ухода игрока из «Динамо»

10B. Шанс переждать. Почему трансфер Фелиша не станет решением проблем Челси

Синие арендовали игрока, за которого «Атлетико» когда-то заплатил 127 млн евро