Галатасарай контактирует с агентами Довбика
Стамбульский гранд оценивает возможность подписания «нового Шевченко»
Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик привлек внимание стамбульского «Галатасарая».
Турецкий гранд после провала в переговорах по 24-летнему форварду «Антальяспора» Хаджи Райту, за которого его нынешний клуб запросил 10 миллионов евро, обратил внимание на других кандидатов.
Сообщается, что «Галатасарай» контактирует с агентами Довбика, пытаясь понять, насколько реален январский трансфер нападающего.
Довбик, которым ранее интересовались «Трабзонспор» и «Фенербахче», не планирует продлевать контракт с «Днепром-1», рассчитанный до 30 июня. При этом, форвард хотел бы, чтобы днепровский клуб заработал на его уходе, а потому рассчитывает именно на январский трансфер.
В ходе контактов «Галатасараю» было сообщено, что подписать Довбика можно за 3-4 миллиона евро. За форварда, которого в турецких СМИ называют «новым Шевченко», эта сумма не является высокой, что кажется заманчивым вариантом для стамбульцев.
Ранее сообщалось, что подписать Довбика в январе попробует бельгийский «Брюгге».
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