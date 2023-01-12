Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик привлек внимание стамбульского «Галатасарая».

Турецкий гранд после провала в переговорах по 24-летнему форварду «Антальяспора» Хаджи Райту, за которого его нынешний клуб запросил 10 миллионов евро, обратил внимание на других кандидатов.

Сообщается, что «Галатасарай» контактирует с агентами Довбика, пытаясь понять, насколько реален январский трансфер нападающего.

Довбик, которым ранее интересовались «Трабзонспор» и «Фенербахче», не планирует продлевать контракт с «Днепром-1», рассчитанный до 30 июня. При этом, форвард хотел бы, чтобы днепровский клуб заработал на его уходе, а потому рассчитывает именно на январский трансфер.

В ходе контактов «Галатасараю» было сообщено, что подписать Довбика можно за 3-4 миллиона евро. За форварда, которого в турецких СМИ называют «новым Шевченко», эта сумма не является высокой, что кажется заманчивым вариантом для стамбульцев.

Ранее сообщалось, что подписать Довбика в январе попробует бельгийский «Брюгге».