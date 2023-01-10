Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге хочет купить еще одного украинского топ-форварда за 6,5 млн евро
Бельгия
10 января 2023, 00:26 | Обновлено 10 января 2023, 00:53
821
4

Брюгге хочет купить еще одного украинского топ-форварда за 6,5 млн евро

В бельгийском клубе выступают Эдуард Соболь и Роман Яремчук

10 января 2023, 00:26 | Обновлено 10 января 2023, 00:53
821
4
Брюгге хочет купить еще одного украинского топ-форварда за 6,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Клуб «Брюгге» планирует приобрести еще одного украинского топ-форварда Артема Довбика. В бельгийской команде уже выступают двое украинцев: защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук.

Бельгийский клуб готов выложить 6,5 млн евро за нападающего «Днепра-1». В таком случае может быть сформирована украинская связка в линии атаки: Яремчук и Довбик.

Конкуренцию бельгийцам может составить турецкий «Трабзонспор», который также заинтересован в услугах 25-летнего форварда.

Довбик в текущем сезоне провел за «Днепр-1» провел 15 матчей УПЛ и забил 11 мячей. Трансферная стоимость снайпера оценивается в 10 млн евро, по данным сайта Transfermarkt.

По теме:
Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона
Источник: Арсенал ведет переговоры по Мудрику, Шахтер настаивает на £85 млн
Бонжур, Марсель! Малиновский поприветствовал свой новый клуб
Артем Довбик Эдуард Соболь Роман Яремчук Брюгге Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Трабзонспор
Источник Voetbal Nieuws
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
Футбол | 09 января 2023, 18:53 40
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя

Украинский хавбек покинул «Аталанту»

Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Футбол | 09 января 2023, 07:20 5
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука

Скотт Паркер считает, что на Романа пас можно было и не давать

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Интера
Футбол | 09.01.2023, 18:22
Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Интера
Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Интера
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Футбол | 09.01.2023, 19:05
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии
Футбол | 09.01.2023, 21:25
Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии
Зинченко – в запасе на матч Арсенала против Оксфорда в Кубке Англии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Малувато, мінімум десять він коштує...
Ответить
+1
Алексей Петров
Классный же нап, фактурный, непонятно почему нет интереса со стороны клубов из более сильных лиг.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Yass
Не хотілося б. Треба дати Шахтарю бій за чемпіонство
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
08.01.2023, 16:51 5
Биатлон
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
08.01.2023, 18:08 1
Теннис
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
08.01.2023, 07:35 4
Бокс
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
08.01.2023, 19:15
Футбол
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
08.01.2023, 04:49 2
Футбол
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
Помощь для Соледара. Генштаб отправил подмогу в самую горячую точку
09.01.2023, 10:50 2
Война
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
09.01.2023, 17:15 16
Футбол
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
08.01.2023, 17:08 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности