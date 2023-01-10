Брюгге хочет купить еще одного украинского топ-форварда за 6,5 млн евро

Клуб «Брюгге» планирует приобрести еще одного украинского топ-форварда Артема Довбика. В бельгийской команде уже выступают двое украинцев: защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук.

Бельгийский клуб готов выложить 6,5 млн евро за нападающего «Днепра-1». В таком случае может быть сформирована украинская связка в линии атаки: Яремчук и Довбик.

Конкуренцию бельгийцам может составить турецкий «Трабзонспор», который также заинтересован в услугах 25-летнего форварда.

Довбик в текущем сезоне провел за «Днепр-1» провел 15 матчей УПЛ и забил 11 мячей. Трансферная стоимость снайпера оценивается в 10 млн евро, по данным сайта Transfermarkt.