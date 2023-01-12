Виктор Цыганков и спасительная соломинка

Последние года три Виктора Цыганкова регулярно «продают» в зарубежные клубы. Но один из главных динамовских «столпов» неизменно остается в обойме родной команды. Однако сейчас, зимой 2023-го, слухи о возможном уходе 25-летнего полузащитника из «альма матер» становятся все более настойчивыми. Похоже, футболист действительно созрел к решительному шагу, к смене обстановки. Если это действительно так, то за него можно лишь порадоваться. Чего не скажешь о его клубе.

Собственно, по-настоящему знаменитым Цыганков-младший (его отец тоже был футболистом: Виталий поиграл в украинских и израильских клубах на позиции голкипера) стал в 2018 году, когда уже играл определяющую роль в полузащите/атаке динамовской команды. В свои двадцать лет Виктор считался «железным» игроком основы, а дебютировал за первую команду «Динамо» в 18 лет. Причем дебютировал сразу ярко и результативно. Как на внутренней арене, так и на международной.

Динамовское руководство оперативно отреагировало на столь резкий прогресс одного из главных своих футбольных талантов. И в средине апреля 2018 года Цыганков продлил свой контракт с клубом на пять лет.

С тех пор, как казалось со стороны, все были довольны. Цыганков укрепился в статусе одной из главных динамовских звезд (и, параллельно, в статусе одного из самых высокооплачиваемых игроков команды), динамовское руководство могло себе позволить не обращать своего внимания на робкие (и не очень) попытки других клубов проявить интерес к персоне динамовского вице-капитана.

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Как было сказано выше, в режиме «Виктор Цыганков полностью счастлив в «Динамо» и никуда не уходит» прошли четыре года. За это время, если верить на слово Игорю Суркису, киевский клуб не получил ни одного стоящего предложения по поводу возможного трансфера Цыганкова.

Хотя, если верить СМИ, в первую очередь заграничным, спрос на динамовский талант таки был. Возможно, до конкретных переговоров дело действительно не доходило, ибо, насколько известно, Суркисы изначально пресекали попытки торга, ставя оппонентам заведомо «неподъемную» сумму.

Некоторые западноевропейские коллективы в этой практически патовой ситуации пробовали сделать ход конем: не единожды речь заходила о попытках взять игрока в аренду. С последующим выкупом.

Во всяком случае, на подобном сценарии в свое время настаивали испанские «Севилья» и «Вильярреал». Оба получили от ворот поворот.

Еще один представитель чемпионата Испании – «Жирона» - был более конкретным. И, по слухам, предложил летом прошлого года за Цыганкова порядка десяти миллионов евро. Но, опять-таки, если верить неофициальной информации, «Динамо» отказалось продавать Цыганкова. В первую очередь потому, что не устроила сумма. Маловато будет.

Однако уже тогда, прошлым летом, риторика Суркиса относительно возможного ухода Цыганкова поменялась. Дескать, я его не держу, он же не раб.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков в поединке против «Ренна»

Смена в риторике динамовского президента связана, безусловно, с позицией самого футболиста. По информации из окружения Виктора, он категорически отказывался пролонгировать действующий договор с клубом.

Однако, в свою очередь, Игорь Михайлович был до конца уверен, что сможет договориться. И Виктор Цыганков продлит свои отношения с «Динамо».

По всей видимости, резон Суркиса был следующим. Динамовский босс понимал, что Цыганков наряду с Забарным и Бущаном – единственный динамовский «ликвид», на котором можно заработать вполне приличные деньги. И чтобы можно было торговаться на собственных условиях, Суркис очень хотел «переподписать» Цыганкова. А уж потом продать. По сценарию Андрея Ярмоленко.

Но казавшаяся еще недавно отлаженной система дала сбой. С началом рашистской агрессии в нашу страну уровень УПЛ резко упал. Упал и уровень «пряников» в динамовском клубе. А вместе со всем этим заметно упала и мотивация Цыганкова.

В общем, Виктор действительно засобирался на выход. Засобирался по-настоящему. Без компромиссов. То бишь, без продления соглашения, которое истекает летом сего года.

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Понять игрока – не мудрено. Он отдал первой команде «Динамо» почти семь лет. Захотелось иного вкуса, иного воздуха. Иного уровня. Тем более, что, повторюсь, мотивация уже не та. Сие очень наглядно проявилось в последней по счету динамовской еврокубковой кампании.

С началом нынешнего года Виктор имеет полное право не только вступать в официальные переговоры с другими клубами, но и подписывать с кем бы то ни было предварительный контракт. Таковы правила УЕФА. Против них «Динамо» бессильно.

Тем не менее, Цыганков, по информации инсайдов, хочет покинуть киевский клуб красиво. То бишь, уйти именно сейчас, в зимнее межсезонье, чтобы за его переход «Динамо» получило хоть какие-то деньги, ибо летом он уйдет бесплатно.

В данной заметке я не буду касаться темы – куда именно должен переходить Цыганков, а куда не должен. На сей счет поговорим при случае чуть позже, когда тема со слухов перейдет в иную плоскость. Сейчас, как мне кажется, более уместно говорить по поводу самого ухода. О его целесообразности.

Так вот, лично я уверен, что сентенция «либо сейчас, либо никогда» - как раз для нашего случая. Дело в том, что «пик» для ухода из «Динамо» для Цыганкова уже прошел. Нужно было уходить тогда, когда действительно был спрос. То есть, год-два назад.

Сейчас спрос заметно упал. Но он все равно есть. Этот спрос – как спасательный круг. Как соломина, за которую хватается утопающий. Если не ухватиться сейчас, подобного шанса может уже и не быть. Поэтому срочно нужно брать быка за рога. Время пришло. И почти вышло.

А вот динамовское руководство в случае ухода Цыганкова окажется, мягко говоря, в неприглядном положении. Если год назад над предложением «Жироны» можно было от души посмеяться, то сейчас чек на десять миллионов евро в данном случае будет выглядеть «манной небесной».

А кто им виноват, окромя их самих?