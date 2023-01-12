Шанс переждать. Почему трансфер Фелиша не станет решением проблем Челси

Три с половиной года назад мадридский «Атлетико» взбудоражил трансферный рынок Европы, оформив переход 19-летнего на тот момент таланта лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиша. За португальца «матрасникам» пришлось заплатить очень много – 127 миллионов евро, после чего ни один клуб мира не выкладывал за своего новобранца больших отступных.

Утверждать, что этот ценник сильно сказался на карьере Фелиша в Мадриде было бы, пожалуй, не совсем справедливо, однако не будет преувеличением утверждение, что португалец даже и на 50% не оправдал тех надежд на его талант, которые имелись у боссов «Атлетико». В стане «матрасников» в последние годы умели выбирать нападающих, но вот с Фелишем, кажется, горячо обожглись, после чего январский переезд португальца на «Стэмфорд Бридж» не выглядит таким уж странным решением мадридского клуба.

В отличие от Фернандо Торреса, Радамеля Фалькао, Диего Косты, Диего Форлана, Серхио Агуэро и Давида Вильи, которые прекрасно показывали себя в нападении «Атлетико» до португальца, Жоау Фелиш не продемонстрировал себя столь выдающимся наконечником атак. Арсенал его игровых возможностей оказался более многогранным, из-за чего встроить Фелиша в устоявшуюся модель команды для главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне оказалось крайне непростой задачей.



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Откровенно говоря, Симеоне так и не смог извлечь максимум пользы из Фелиша, а потому разлад между аргентинским тренером и португальским футболистом был лишь вопросом времени. Когда он произошел, удивляться чему-либо уже не стоило…

Осенью минувшего года главный тренер «Атлетико» заявил, что Фелиш ничем не лучше остальных его подопечных, а потому не заслуживает места в составе только лишь из-за заплаченных за него летом 2019 года денег.

«Когда Фелиш не показывает хорошего футбола, свой шанс будут получать другие футболисты. Я считаю, что Жоау равнозначен Анхелю Корреа и всем остальным. Как только он вернется к лучшей форме и будет показывать результаты на тренировках, как только он восстановит результативность, которую мы от него ждем, он будет играть. Но пока я здесь, все идет по моему сценарию. Вот почему другие футболисты играют в стартовом составе. Остается очевидным, что каждый раз, когда он был хорош, он играл», - говорил Симеоне.

Этот комментарий аргентинский коуч дал через несколько дней после того, как оставил Фелиша на скамейке запасных в домашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоялся в октябре и завершился нулевой ничьей, и в котором наставник «матрасников» предпочел за десять минут до конца матча использовать последнюю замену ради выхода на поле Акселя Витселя вместо Антуана Гризманна. Жоау Фелиш же остался на скамье запасных и когда его поймали камеры, выглядел крайне озадаченным.

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Вскоре, поехав со сборной Португалии на чемпионат мира в Катар, Жоау Фелиш, общаясь с прессой, позволил себе завуалированную критику главного тренера «Атлетико». Он был крайне немногословен, но того, что португалец произнес оказалось достаточно, чтобы уловить суть – в клубе Фелиш, по его мнению, является заложником тактики и решений своего наставника.

«То, как я играю здесь, за сборную, и в своем клубе, отличается. Когда условия благоприятны, дела любого футболиста идут лучше», - заявил Фелиш.

Тогда же, во время финальной части ЧМ-2022 в Катаре, исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин признал, что Фелиш, очевидно, покинет мадридский клуб вследствие разногласий в отношениях с Диего Симеоне.

«Жоау Фелиш – самый крупный трансфер, который наш клуб делал в своей истории. Лично я считаю его выдающимся талантом, игроком мирового класса. Причины, в которые не стоит вдаваться – отношения между ним и боссом [Симеоне], количество проведенного времени на поле, нынешняя мотивация футболиста — заставляют нас думать, что разумным выглядит вариант, который будет хорошим как для игрока, так и для клуба. Если такой возникнет, мы готовы над ним подумать. Лично я бы хотел, чтобы Жоау остался, но не думаю, что об этом же мечтает и сам футболист», - сказал функционер «Атлетико».

Как итог – Жоау Фелиш уже в январе 2023 года перешел в «Челси» на правах полугодичной аренды. За этот переход «синие» заплатили 11 миллионов евро, а также будут обязаны в полной мере выплачивать зарплату португальца, которая составляет почти 1,3 миллиона евро в месяц. При этом, у лондонского клуба даже не будет опции на выкуп португальца.

В «Челси» Жоау Фелишу предстоит делать то, что ему не очень-то удавалось в последнее время в «Атлетико» - много забивать. «Синие» в настоящий момент имеют один из худших показателей ожидаемых голов в английской Премьер-лиге (21,59xG, ниже только у «Кристал Пэлас», «Эвертона», «Вулверхэмптона», «Лестера» и «Борнмута»), но и по числу реально забитых мячей лондонцы уж совсем не блещут (таковых только 20, что вдвое меньше, чем у лидера турнира «Арсенала» и в полтора раза меньше, чем у земляков из «Фулхэма»).

Лучшими голеадорами «Челси» на текущий момент в АПЛ являются Кай Хаверц и Рахим Стерлинг. Оба отличились скромными 4 голами, в то время как у лидера бомбардирской гонки турнира Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в активе 21 точный удар, а у идущиего вслед за ним Гарри Кейна из «Тоттенхэма» – 15.

У «Арсенала», например, также нет ярко выраженного бомбардира, но там в текущем сезоне забивают практически все, ведь у Мартина Эдегора и Габриэля Мартинелли по 7 голов в активе, у Букайо Сака – 6, у Габриэла Жезуса – 5. Эти четверо суммарно забили на пять мячей в АПЛ-2022/23 больше, чем весь «Челси»!..

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Поэтому было бы наивно полагать, что Жоау Фелиш станет очевидным решением проблем с атакой, которые испытывает нынче «Челси». У португальца всего 5 голов в 20 матчах в этом сезоне за «Атлетико» и 34 гола в 131 матче с тех пор, как он присоединился к «матрасникам»… Но «синие» сами виноваты в том, что имеют. Они в очередной раз провалились со своей авантюрой по возвращению Ромелу Лукаку, затем были вынуждены в авральном порядке хвататься за вариант с Пьером-Эмериком Обамеянгом, который также оказался неудачным, и в итоге пришли к тому, что в последних матчах центрфорвардом был номинальный атакующий полузащитник Кай Хаверц, ожидать от которого результативности, сродни той, которую демонстрирует условный Роберт Левандовски – это чистейший цинизм.

Все выглядит так, что Жоау Фелиш нужен «Челси» лишь для того, чтобы временно заткнуть проблемную позицию в атаке, хотя бы чисто декоративно, не позволив болельщикам критиковать руководство за отсутствие кадровых решений на рынке. Летом «синие», вероятно, подпишут Кристофера Нкунку из «Лейпцига», который и будет призван реально помочь команде улучшить как креативность, так и результативность.

Безусловно, ожидание мгновенных результатов, с которым Жоау Фелиш столкнется перебираясь на «Стэмфорд Бридж», еще больше усилит давление на португальца, но разве тот не понимал, что переходя из «Атлетико» в «Челси» действует по принципу «из огня да в полымя»? Кажется, что это вполне осознанное решение Фелиша, которому, быть может, не столь важно будущее «Челси», как потенциальная вероятность возвращения в «Атлетико» летом, где уже не будет злосчастного Симеоне. Такой себе шанс переждать худшее в не самом худшем месте, не иначе…