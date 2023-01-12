Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс переждать. Почему трансфер Фелиша не станет решением проблем Челси
Англия
12 января 2023, 13:52 |
444
0

Шанс переждать. Почему трансфер Фелиша не станет решением проблем Челси

«Синие» арендовали игрока, за которого «Атлетико» когда-то заплатил 127 миллионов евро

12 января 2023, 13:52 |
444
0
Шанс переждать. Почему трансфер Фелиша не станет решением проблем Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш (в центре) на презентации в Челси

Три с половиной года назад мадридский «Атлетико» взбудоражил трансферный рынок Европы, оформив переход 19-летнего на тот момент таланта лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиша. За португальца «матрасникам» пришлось заплатить очень много – 127 миллионов евро, после чего ни один клуб мира не выкладывал за своего новобранца больших отступных.

Утверждать, что этот ценник сильно сказался на карьере Фелиша в Мадриде было бы, пожалуй, не совсем справедливо, однако не будет преувеличением утверждение, что португалец даже и на 50% не оправдал тех надежд на его талант, которые имелись у боссов «Атлетико». В стане «матрасников» в последние годы умели выбирать нападающих, но вот с Фелишем, кажется, горячо обожглись, после чего январский переезд португальца на «Стэмфорд Бридж» не выглядит таким уж странным решением мадридского клуба.

В отличие от Фернандо Торреса, Радамеля Фалькао, Диего Косты, Диего Форлана, Серхио Агуэро и Давида Вильи, которые прекрасно показывали себя в нападении «Атлетико» до португальца, Жоау Фелиш не продемонстрировал себя столь выдающимся наконечником атак. Арсенал его игровых возможностей оказался более многогранным, из-за чего встроить Фелиша в устоявшуюся модель команды для главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне оказалось крайне непростой задачей.


Твиттер Атлетико Мадрид

Откровенно говоря, Симеоне так и не смог извлечь максимум пользы из Фелиша, а потому разлад между аргентинским тренером и португальским футболистом был лишь вопросом времени. Когда он произошел, удивляться чему-либо уже не стоило…

Осенью минувшего года главный тренер «Атлетико» заявил, что Фелиш ничем не лучше остальных его подопечных, а потому не заслуживает места в составе только лишь из-за заплаченных за него летом 2019 года денег.

«Когда Фелиш не показывает хорошего футбола, свой шанс будут получать другие футболисты. Я считаю, что Жоау равнозначен Анхелю Корреа и всем остальным. Как только он вернется к лучшей форме и будет показывать результаты на тренировках, как только он восстановит результативность, которую мы от него ждем, он будет играть. Но пока я здесь, все идет по моему сценарию. Вот почему другие футболисты играют в стартовом составе. Остается очевидным, что каждый раз, когда он был хорош, он играл», - говорил Симеоне.

Этот комментарий аргентинский коуч дал через несколько дней после того, как оставил Фелиша на скамейке запасных в домашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Брюгге», который состоялся в октябре и завершился нулевой ничьей, и в котором наставник «матрасников» предпочел за десять минут до конца матча использовать последнюю замену ради выхода на поле Акселя Витселя вместо Антуана Гризманна. Жоау Фелиш же остался на скамье запасных и когда его поймали камеры, выглядел крайне озадаченным.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вскоре, поехав со сборной Португалии на чемпионат мира в Катар, Жоау Фелиш, общаясь с прессой, позволил себе завуалированную критику главного тренера «Атлетико». Он был крайне немногословен, но того, что португалец произнес оказалось достаточно, чтобы уловить суть – в клубе Фелиш, по его мнению, является заложником тактики и решений своего наставника.

«То, как я играю здесь, за сборную, и в своем клубе, отличается. Когда условия благоприятны, дела любого футболиста идут лучше», - заявил Фелиш.

Тогда же, во время финальной части ЧМ-2022 в Катаре, исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин признал, что Фелиш, очевидно, покинет мадридский клуб вследствие разногласий в отношениях с Диего Симеоне.

«Жоау Фелиш – самый крупный трансфер, который наш клуб делал в своей истории. Лично я считаю его выдающимся талантом, игроком мирового класса. Причины, в которые не стоит вдаваться – отношения между ним и боссом [Симеоне], количество проведенного времени на поле, нынешняя мотивация футболиста — заставляют нас думать, что разумным выглядит вариант, который будет хорошим как для игрока, так и для клуба. Если такой возникнет, мы готовы над ним подумать. Лично я бы хотел, чтобы Жоау остался, но не думаю, что об этом же мечтает и сам футболист», - сказал функционер «Атлетико».

Как итог – Жоау Фелиш уже в январе 2023 года перешел в «Челси» на правах полугодичной аренды. За этот переход «синие» заплатили 11 миллионов евро, а также будут обязаны в полной мере выплачивать зарплату португальца, которая составляет почти 1,3 миллиона евро в месяц. При этом, у лондонского клуба даже не будет опции на выкуп португальца.

В «Челси» Жоау Фелишу предстоит делать то, что ему не очень-то удавалось в последнее время в «Атлетико» - много забивать. «Синие» в настоящий момент имеют один из худших показателей ожидаемых голов в английской Премьер-лиге (21,59xG, ниже только у «Кристал Пэлас», «Эвертона», «Вулверхэмптона», «Лестера» и «Борнмута»), но и по числу реально забитых мячей лондонцы уж совсем не блещут (таковых только 20, что вдвое меньше, чем у лидера турнира «Арсенала» и в полтора раза меньше, чем у земляков из «Фулхэма»).

Лучшими голеадорами «Челси» на текущий момент в АПЛ являются Кай Хаверц и Рахим Стерлинг. Оба отличились скромными 4 голами, в то время как у лидера бомбардирской гонки турнира Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в активе 21 точный удар, а у идущиего вслед за ним Гарри Кейна из «Тоттенхэма» – 15.

У «Арсенала», например, также нет ярко выраженного бомбардира, но там в текущем сезоне забивают практически все, ведь у Мартина Эдегора и Габриэля Мартинелли по 7 голов в активе, у Букайо Сака – 6, у Габриэла Жезуса – 5. Эти четверо суммарно забили на пять мячей в АПЛ-2022/23 больше, чем весь «Челси»!..

Getty Images/Global Images Ukraine

Поэтому было бы наивно полагать, что Жоау Фелиш станет очевидным решением проблем с атакой, которые испытывает нынче «Челси». У португальца всего 5 голов в 20 матчах в этом сезоне за «Атлетико» и 34 гола в 131 матче с тех пор, как он присоединился к «матрасникам»… Но «синие» сами виноваты в том, что имеют. Они в очередной раз провалились со своей авантюрой по возвращению Ромелу Лукаку, затем были вынуждены в авральном порядке хвататься за вариант с Пьером-Эмериком Обамеянгом, который также оказался неудачным, и в итоге пришли к тому, что в последних матчах центрфорвардом был номинальный атакующий полузащитник Кай Хаверц, ожидать от которого результативности, сродни той, которую демонстрирует условный Роберт Левандовски – это чистейший цинизм.

Все выглядит так, что Жоау Фелиш нужен «Челси» лишь для того, чтобы временно заткнуть проблемную позицию в атаке, хотя бы чисто декоративно, не позволив болельщикам критиковать руководство за отсутствие кадровых решений на рынке. Летом «синие», вероятно, подпишут Кристофера Нкунку из «Лейпцига», который и будет призван реально помочь команде улучшить как креативность, так и результативность.

Безусловно, ожидание мгновенных результатов, с которым Жоау Фелиш столкнется перебираясь на «Стэмфорд Бридж», еще больше усилит давление на португальца, но разве тот не понимал, что переходя из «Атлетико» в «Челси» действует по принципу «из огня да в полымя»? Кажется, что это вполне осознанное решение Фелиша, которому, быть может, не столь важно будущее «Челси», как потенциальная вероятность возвращения в «Атлетико» летом, где уже не будет злосчастного Симеоне. Такой себе шанс переждать худшее в не самом худшем месте, не иначе…

По теме:
Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Обамеянг хочет вернуться в Барселону
Мудрика в Челси не будет. Синие официально подписали Фелиша
Жоау Фелиш Атлетико Мадрид Челси статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Футбол | 11 января 2023, 19:32 0
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси

Португалец сыграл 1145 матчей в XXI веке

ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону
Футбол | 12 января 2023, 12:51 0
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону
ВИДЕО. Бензема догнал Месси, дебют Малиновского, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Футбол | 11.01.2023, 23:59
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с Марселем
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Теннис | 12.01.2023, 07:11
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
Костюк, Байндл и Ястремская узнали первых соперниц в основе Australian Open
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Теннис | 12.01.2023, 08:06
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
15-летняя обидчица Снигур пробилась в основу Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 7
Биатлон
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
10.01.2023, 16:22 7
Футбол
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
11.01.2023, 05:25
Футбол
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
«Принимаются решения». ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре
11.01.2023, 14:29 5
Война
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
Рупольдинг. Йоханнес Бё выиграл индивидуалку, четыре украинца в очках
11.01.2023, 16:56 4
Биатлон
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
Днепр-1 – новый чемпион УПЛ? Что в этом хорошего, а что – плохого
11.01.2023, 12:41 26
Футбол
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
Истинное отношение к рф. Усик в очередной раз четко показал свою позицию
11.01.2023, 01:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности