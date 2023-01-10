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  4. Уходит эпоха. Симеоне покинет Атлетико по окончании сезона
Испания
10 января 2023, 10:38 |
275
0

Уходит эпоха. Симеоне покинет Атлетико по окончании сезона

Главный тренер мадридского клуба принял непростое решение

10 января 2023, 10:38 |
275
0
Уходит эпоха. Симеоне покинет Атлетико по окончании сезона
ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне покинет клуб по окончании сезона.

Сообщается, что Симеоне сообщил об этом генеральному директору «матрасников» Мигелю Анхелю Хилю.

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда по два раза выигрывала Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Также «Атлетико» с Симеоне выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

В текущем сезоне «Атлетико» идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании после 16 туров.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Источник Twitter
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